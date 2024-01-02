Beşiktaş'tan Matheus Saldanha hamlesi! Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, forvete takviye için arayışlarını sürdürürken Sırbistan'dan yeni bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba, geçtiğimiz günlerde Partizan-Kızılyıldız maçında ev sahibinden Matheus Saldanha ve konuk ekipten Osman Bukari'yi mercek altına almıştı. Bukari için yapılan görüşmelerde Kızılyıldız kapıyı 7 milyon Euro'dan açarken bu transfer şimdilik askıya alındı.

Aybaba'nın Saldanha için ise kısa süre içerisinde Partizan'la masaya oturması bekleniyor.

24 yaşındaki futbolcu, 18 maçta 14 gol ve 5 asist üretirken Partizan'a Japon ekibi Chiba'dan 1.3 milyon Euro'ya transfer olmuştu.