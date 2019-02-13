Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki Oğuzhan Özyakup'un sağ gözünde enfeksiyon geliştiğini ve futbolcunun 2-3 gün dinlendirileceğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sağ gözünün korneasında enfeksiyon gelişen futbolcumuz Oğuzhan Özyakup’un tedavisine başlanmıştır. Özyakup, tedbir amaçlı olarak 2-3 gün dinlendirilecektir" ifadelerine yer verildi.