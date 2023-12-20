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        Beşiktaş'tan özel forma

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor maçına Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formayla çıkılacağını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 17:36 Güncelleme: 20.12.2023 - 17:36
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        Beşiktaş'tan özel forma
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        Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada ''Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 25 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Atakaş Hatayspor karşılaşmasında, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak hazırlanan yeni formasıyla mücadele edecek. Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu‘na yapılan başvuru sonucunda, milletçe çok büyük gururla kutladığımız 100. Yıl’ın son maçında sahada özel formamızla yer alacağız. Türk sporunun sarsılmaz temel taşı, milyonların gözbebeği, dorukların şanlı Beşiktaş'ın ay-yıldızlı arması, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyetimizin 100. Yıl logosunun, kurucularımızın ve onursal başkanlarımızın isimleriyle bezenmiş tasarımıyla siyah formamız ilk kez oyuncularımızın sırtında olacak. Bu özel çalışma için formamızdaki haklarından bir maçlık feragat eden sponsorlarımızın anlamlı desteğine çok teşekkür ederiz.'' ifadelerine yer verildi.

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