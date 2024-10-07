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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Paulista için sakatlık açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Paulista için sakatlık açıklaması!

        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın sol uyluk üst arka adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 18:20 Güncelleme: 07.10.2024 - 18:20
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        Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
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        Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın sakatlığı hakkında açıklamalamada bulundu.

        Siyah beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde:

        "Futbol Takımımızın Gaziantep FK ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Gabriel Paulista’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

        Gabriel Paulista’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

        NE OLMUŞTU?

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta sakatlanan Paulista yerini Emirhan Topçu'ya bırakmıştı.

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