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        Beşiktaş'tan Rebic açıklaması! Sezonu kapattı

        Beşiktaş, Ante Rebic'in disk patolojisi nedeniyle 15 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan'da operasyon geçireceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 17:44 Güncelleme: 12.04.2024 - 18:19
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        Sezonu kapattı
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        Beşiktaş, Hırvat futbolcusu Ante Rebic'in 15 Nisan Pazartesi günü ülkesinde operasyon geçireceğini açıkladı. Ante Rebic böylece sezonu kapattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir.

        Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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