Beşiktaş'tan Rebic açıklaması! Sezonu kapattı
Beşiktaş, Ante Rebic'in disk patolojisi nedeniyle 15 Nisan Pazartesi günü Hırvatistan'da operasyon geçireceğini açıkladı.
Beşiktaş, Hırvat futbolcusu Ante Rebic'in 15 Nisan Pazartesi günü ülkesinde operasyon geçireceğini açıkladı. Ante Rebic böylece sezonu kapattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Ante Rebic, lomber bölgede mevcut olan disk patolojisi sebebiyle 15 Nisan Pazartesi günü ülkesi Hırvatistan’da bir operasyon geçirecektir.
Ante Rebic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."