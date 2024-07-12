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        Beşiktaş'tan sağ beke sürpriz aday: Rick Karsdorp!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sağ bek için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-Beyazlıların Rick Karsdorp ile ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 20:48 Güncelleme: 12.07.2024 - 20:48
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, sağ bek için Roma'nın yıldız ismini gündemine aldı.

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        Calcio Mercato'nun haberine göre; Siyah Beyazlılar, Jonas Svensson ile yollarını ayırırsa Roma'dan Rick Karsdorp'a teklif yapacak.

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        Rick Karsdorp, geride kalan sezonda Roma formasını 28 maçta giydi. Hollandalı sağ bek, bu karşılaşmalarda 3 asist üretti.

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        Rick Karsdorp'un Roma ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek. 29 yaşındaki sağ bekin güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

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