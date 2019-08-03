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HaberlerFutbolBeşiktaş'tan sakatlık açıklaması

SON DAKİKA! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Son dakika haberine göre; Beşiktaş, sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Gary Medel ve Burak Yılmaz'ın son durumları hakkında açıklamada bulundu. Açıklamaya göre Gökhan Gönül ameliyat olacak, Burak Yılmaz'ın tarak kemiğinde çatlak var ve Gary Medel'in ise kasık bölgesinde zorlanma tespit edildi

Beşiktaş

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Futbol Takımımızın Udinese ile dün oynadığı hazırlık maçının ikinci yarısında sağ ayak dış kısmına darbe alan ve oyundan çıkan futbolcumuz Burak Yılmaz'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 5. ayak (metatars) tarak kemiğinde küçük bir çatlak oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır. Siyah-beyazlılarımızın Udinese ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısının sonlarına doğru ayağı çime takılan ve kasık bölgesinde zorlanma hisseden Gary Medel'in tedavisine başlanmıştır. Gerekli görülmesi halinde 5 Ağustos Pazartesi günü MR çekilecektir. Ekibimizin A. Larisas ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün el 4. tarak (metakarp) kemiğinde kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuz 5 Ağustos Pazartesi günü ameliyat edilecektir. Gökhan Gönül, ameliyat sonrası koruyucu özel bir alçı ile takımla birlikte çalışmalara devam edecektir."

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