Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklaması!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sezon sonu sözleşmeleri bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'la ilgili konuştu.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yücel, "Kulübün maddi menfaatlerini göz önünde bulundurarak ikisiyle de görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncularımızın yıl boyunca göstermiş oldukları ve bundan sonra da gösterecekleri performansları dikkate alınarak bir karar verilecek. Kulübümüzün maddi imkanları el verdiği ölçüde ve tabii ki hocamızın da tercihi doğrultusunda hareket edeceğiz." dedi.