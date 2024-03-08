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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Salih Uçan ve Cenk Tosun açıklaması!

        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Salih Uçan ve Cenk Tosun'la yeni sözleşme imzalamak için görüşmelerini sürdürdüklerini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 20:59 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:59
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        Beşiktaş'tan Salih ve Cenk açıklaması!
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        Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, sezon sonu sözleşmeleri bitecek Salih Uçan ve Cenk Tosun'la ilgili konuştu.

        TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Yücel, "Kulübün maddi menfaatlerini göz önünde bulundurarak ikisiyle de görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncularımızın yıl boyunca göstermiş oldukları ve bundan sonra da gösterecekleri performansları dikkate alınarak bir karar verilecek. Kulübümüzün maddi imkanları el verdiği ölçüde ve tabii ki hocamızın da tercihi doğrultusunda hareket edeceğiz." dedi.

        SALİH VE CENK'TEN 14 GOL, 12 ASİSTLİK KATKI

        Beşiktaş'ta bu sezon 31 maçta görev yapan Salih Uçan 4 gol atarken, 5 de asist yaptı. Cenk Tosun ise 36 maçta 10 gol, 7 asist üretti.

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