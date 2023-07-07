Beşiktaş'tan Samu Castillejo sürprizi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kanat takviyesi için sürpriz bir ismi gündemine aldı. İspanyol basını, siyah-beyazlıların Samu Castillejo için harekete geçtiğini yazdı.
Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular, yeni sezona Ümraniye'de hazırlanırken, siyah-beyazlı yönetim ise transfer çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.
Kadroya stoper, orta saha ve kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaşlı yöneticiler, yeni transferleri Konferans Ligi'ne yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Bu doğrultuda çalışmalarına hız veren Beşiktaş, gündemine Samu Castillejo'yu aldı.
İspanyolların ünlü spor gazetesi Marca'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılar Valencia'da forma giyen sağ kanatla ciddi şekilde ilgileniyor.
Siyah-beyazlıların, İspanyol oyuncuya şu andaki sözleşme koşullarına göre daha iyi bir teklif yaptığı belirtildi.
Teknik direktör Ruben Baraja'nın yeni sezonda kadroda düşünmediği Castillejo'nun bu nedenle ayrılığa sıcak bakabileceği belirtildi.
Valencia ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.
Futbola Malaga'da başlayan Castillejo, 2015 yılında 8 milyon euroya Villarreal'e transfer oldu.
2018 yılında ise 21.3 milyon euroya Milan'a giden Castillejo, İtalyan devinde 4 sezon forma giydikten sonra geçen sezon başında bedelsiz olarak Valencia'nın yolunu tuttu.
Valencia ile 26 resmi maçta forma giyen İspanyol oyuncu, 4 kez fileleri havalandırdı.