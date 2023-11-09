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        Beşiktaş'tan seçim öncesi genel kurul üyelerine çağrı

        Beşiktaş Kulübü, genel kurul üyelerine 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 16:37 Güncelleme: 09.11.2023 - 16:38
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        Beşiktaş'tan seçim çağrısı
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        Beşiktaş Kulübü, 3 Aralık'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için genel kurul üyelerine çağrıda bulundu.

        Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüzün 18. maddesinin B fıkrası uyarınca aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 10.00’da Akatlar Mahallesi, Yıldırım Oğuz Göker Caddesi, Gelincik Sokak, No:2 Beşiktaş-İstanbul adresinde bulunan BJK Emlakjet (Akatlar) Spor Kompleksi’nde yapılacaktır.

        26 Kasım 2023 Pazar günü toplantı çoğunluğunun sağlanamaması halinde; ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık 2023 Pazar günü saat 10.00’da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

        Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

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