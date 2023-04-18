Beşiktaş'ta 5 yolcu

Atletico Madrid'le oynanan depremzedelere yardım maçı ve Trabzonspor karşılaşmalarında N'Koudou ve Muleka'ya görev veren Güneş, oyuncularının performansından memnun kalmadı ve "Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız" açıklamasını yaptı.