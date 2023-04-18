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Beşiktaş'ta 5 yolcu

Şenol Güneş, tekrardan uçuşa geçirdiği Beşiktaş'ta yeni değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon şampiyonluk şansının azalmasının ardından gözünü gelecek sezona çevirdi, 5 oyuncunun biletini de kesti. İşte detaylar

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  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte adeta yeniden doğan Beşiktaş'ta 5 oyuncunun bileti kesildi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Bu oyuncu listesinin ilk sırasında sakatlığı nedeniyle İngiltere'ye dönen ve sezonu kapatan Dele Alli geliyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Beşiktaş, İngiliz futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak. İngiliz oyuncu, Beşiktaş formasıyla 15 maçta 3 gol kaydetti.
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Sezon sonunda sözleşmesi biten ve 6 maç üst üste kadroya giremeyen Kevin N'Koudou ve bir türlü beklenen performansı veremeyen Jakson Muleka ile yolların ayrılması bekleniyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Teknik direktör Şenol Güneş, iki oyuncusuna da kapıları tamamen kapattı. Gelecek sezon kadro planlamasında yer almayan oyuncularına son bir şans verdi. 
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Atletico Madrid'le oynanan depremzedelere yardım maçı ve Trabzonspor karşılaşmalarında N'Koudou ve Muleka'ya görev veren Güneş, oyuncularının performansından memnun kalmadı ve "Kevin N'Koudou ve Jackson Muleka'yı kullandım ama demek ki yanlış yapmışız" açıklamasını yaptı.
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    40 yaşındaki Atiba, Beşiktaş'a 2013-14 sezonu yaz transfer döneminde imza atmıştı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Siyah-Beyazlı formayla 10. sezonunu dolduracak olan tecrübeli futbolcuya, futbolu bırakması halinde kulübede yer alması teklif edilecek. Atiba, kariyerine devam etmek isterse yollar ayrılacak. 
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Teknik direktör Şenol Güneş'in oyun anlayışına uymayan bir diğer isim Welinton. 
  • Beşiktaş'tan son dakika haberleri - Şenol Güneş 5 oyuncunun biletini kesti - BJK haberleri

    Sergen Yalçın döneminde Alanyaspor'dan alınan savunmacı, bu sezon ligde 677 dakika süre aldı. Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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