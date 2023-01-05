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Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

Beşiktaş'ta ara transfer hareketliliği başladı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalara başlarken ilk teklifini de yaptı. İşte Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ara transfer dönemi için çalışmalar başladı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Siyah-beyazlılar, orta saha için Güneş'in Bursaspor'dan eski öğrencisi Ozan Tufan için harekete geçti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, milli oyuncu için Hull City'ye resmi teklif yaptı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Beşiktaş, Ozan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamak istiyor.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Milli oyuncunun da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Ozan, Fenerbahçe'den Hull'a 3 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    27 yaşındaki futbolcu 22 maçta 4 gollük performans sergiledi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    SOL BEK İÇİN KALDIRIM GÜNDEMDE

    Beşiktaş'ta sol bek için ise yeni bir isim gündeme geldi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Siyah-beyazlılara Başakşehir'de kadro dışı bırakılan Hasan Ali Kaldırım önerildi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Kartal, daha önce Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin için temaslarda bulunsa da camianın tepkileri nedeniyle vazgeçmişti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Ozan Tufan ve Hasan Ali Kaldırım...

    Siyah-beyazlılar, Güneş'in onay vermesi halinde Hasan Ali için harekete geçecek.

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