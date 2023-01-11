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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

Beşiktaş'ta fazla forma şansı bulamayan Montero'ya Almanya'dan sürpriz bir talip çıkarken yeni stoper için ise teklif iletildi. İşte son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Fransa 2. lig ekiplerinden Metz'te forma giyen Kiki Boubacar Kouyate var.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    NTV Spor'un haberine göre; Malili stoper için Metz'e teklifini sunan Kartal, Fransız ekibinin yanıtını bekliyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Metz ile bonservis bedeli konusunda anlaşılması halinde Kouyate ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    2020'de 3.5 milyon Euro karşılığında Troyes'dan Metz'e transfer olan Kouyate, Fransız ekibinde 3. sezonunu geçiriyor. 

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Metz'te 73 maça çıkan Malili stoper, 2 gol attı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Kouyate bu sezon ise 14 karşılaşmada görev yaptı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    25 yaşındaki oyuncu 21 kez de Mali Milli Takımı forması giydi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    TORMENA'DAN SONUÇ ALINAMADI

    Beşiktaş, Braga'dan Vitor Tormena için yaptığı temaslardan ise sonuç alamadı. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Portekiz ekibi, Brezilyalı stoper için 6 milyon Euro bonservis bedeli talep edince görüşmeler askıya alındı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    MONTERO SÜRPRİZİ

    Öte yandan Hamburg, Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan Montero’yu kiralık olarak istiyor. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Maaşının tamamı karşılanırsa Beşiktaş bu transfere onay verecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Türkiye'den de talipleri bulunan Montero, maaşının tamamının karşılanması halinde gönderilecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

    Montero bu 4 resmi maça çıkarken 1 asist yaptı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri! Stoperde flaş gelişmeler

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