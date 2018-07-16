METİN ALBAYRAK, GOLOVIN'İ İSTEMEMİŞ
Jose Mourinho'nun Manchester United'a götürmek istediği Rus Milli Takımı'nın yıldızı Aleksandar Golovin, eski scout şefi Gökhan Keskin tarafından Beşiktaş'a önerilmişti. Fakat yönnetici Albayrak o dönemde 20 yaşındaki oyuncu için, "Riske girmemeliyiz. Yaşı çok genç. Zaten Rusya'dan çıkan oyuncular Avrupa'da başarılı olamıyor" diyerek transfere sıcak bakmamıştı.
(Fotomaç)
FABRI YERİNE BEİRANVAND
Beşiktaş kalede değişime gidiyor. 2 sezondur Kartal'ın kalesini başarıyla koruyan Fabri ile yollar ayrılıyor. 30 yaşındaki İspanyol kaleciyi, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham istiyor.
Transfer politikasında doğru hamleler yapan Beşiktaş, sözleşmesi 2019'da bitecek file bekçisi için bu teklifi değerlendirecek. Onun yerine İran formasıyla Dünya Kupası'nda kendini gösteren 25 yaşındaki Alireza Beiranvand gelecek.
RAKİPLER KIEV VE TORINO
Persepolis takımında oynayan 25 yaşındaki eldiven, ülkesinde 90tv adlı haber sitesine şu açıklamayı yaptı: "Dinamo Kiev, Beşiktaş, Torino ile Hollanda ve Portekiz'in bazı kulüplerinden teklif aldım. Aralarında Dinamo'nun teklifi çok özeldi. Şu an kontrat önermeye hazırlar. Bense Torino'ya gitmek istiyorum. Her şey 2 gün içinde netlik kazanır."
(Akşam)
FABRI ZAM İSTİYOR
Bir süredir Fabri’yi Fulham’ın istediği iddiası dolaşıyor... İşin aslı 1 milyon 250 bin Euro’luk maaşıyla Beşiktaş’ın en az kazananlarından birisi olan Fabri’nin istediği zam...
Yüzde 30’luk küçülme düşünen Beşiktaş yönetimi ise İspanyol kalecinin bu isteğine sıcak bakmıyor. Nedeni ise Fabri'nin ülkesine dönse bile şu andaki maaşını bile bulamayacak olması.
Bir başka neden ise Şenol Güneş’in üçüncü kalecisi Utku’ya çok güvenmesi. Tecrübeli teknik adamın bu sezondan itibaren Fabri’nin oynayamayacağı maçlarda Utku’ya şans vermeye başlayacağı konuşuluyor.
(Fotospor)
VİDA SATILACAK, AYNI TAKIMDAN 2 İSİM TRANSFER EDİLECEK
Hem 10 numara hem de santrfor arayan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman bir kez daha Atina yolcusu... Fikret Orman’ın Şenol Güneş’in gözdesi Fortounis ve İranlı forvet Ansarifard için dostu olan Başkan Marinakis’le son bir kez daha pazarlık yapacağı bildirildi.
Marinakis’in 16 milyon Euro fiyat belirlediği iki oyuncu için Orman’ın maksimum 8 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı ise gelen bilgiler arasında. Orman’ın iki oyucuyu almak için Vida’nın satışı beklediği de gelen bilgiler arasında.
(Fotospor)
NEGREDO İÇİN EN ÖZEL İSTEK
Beşiktaş Negredo gerginliği tavan yaptı… Şenol Güneş’in idmana bile katılmasına gerek duymadığı İspanyol golcü idmana çıktı. Yetmedi gol bile attı. Yönetimin satmayı başaramadığı Negredo’nun da Guti ile bir görüşme yaptığı ve ayrılmak istemediğini söylediği bildirildi. Guti’nin ise Güneş’e, Negredo’nun kalması durumunda kendisinden çok iyi bir performans beklediğini anlattığı bildirildi.
(Fotospor)
AYEW'DE SON DÖNEMEÇ
Beşiktaş Ayew'den vazgeçmiyor... Talisca'nın ayrılmasının ardından hem 10 numarada hem kanatlarda oynayabilen Ganalı futbolcuyu listenin başına alan Siyah-Beyazlı yönetim Swansea kulübü ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı.
Yönetim Ayew'i satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.
GÜNER TEKLİFE HAZIRLANIYOR
Beşiktaşlı yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde İngiliz kulübünün yöneticileriyle bir araya gelerek kiralama teklifini sunması bekleniyor. Beşiktaş, Swansea'ye 2 milyon Euro teklif edecek.
AYEW AYRILMAKTAN YANA
Swansea'nin İngiltere Premier Ligi'nden düşmesi nedeniyle bu sezon ayrılmak istediği ve Beşiktaş'ın yaptığı tekliften haberdar olduğu ortaya çıktı. Ganalı yıldızın Beşiktaş'a sıcak baktığı belirlendi.
BEŞİKTAŞ DAHA AVANTAJLI
İngiliz basını Ganalı star için Premier Ligi ekiplerinden Newcastle United'ın da devreye girdiğini okurlarına duyurarak, "Bu transferde Beşiktaş daha avantajlı. Bu transfer bu hafta bitebilir" yorumu yaptı.
AYEW, BEŞİKTAŞ'I ÇOK İSTİYOR
Kartal'ın transfer listesinde yer alan Ayew, Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilenmesinden memnun. Siyah-Beyazlı takımda oynamayı çok istediği öğrenilen Ganalı yıldızın gelişmeleri yakından takip ettiği belirlendi.
(Takvim)
BEŞİKTAŞ, UMUT'U BİTİRİYOR
Umut Nayir, Beşiktaş'a çok yakın... Siyah- beyazlılar, Osmanlıspor ile sözleşmesini fesh eden 25 yaşındaki futbolcu ile senelik 300 bin euro'ya (1.7 milyon TL) el sıkıştı. Umut'un sözleşmesini haksız yere feshettiğini iddia eden Osmanlıspor'la da görüşen Kartal, Başkent temsilcisiyle de büyük oranda anlaşmaya vardı. Ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından başarılı forvetin resmi imzayı atması bekleniyor. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Ankaragücü forması giyen ve 14 kez rakip fileleri havalandıran Umut, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görüyor
(Fotomaç)
"BEŞİKTAŞ FERNANDES'İ İSTİYOR"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Manuel Fernandes ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Portekizli oyuncunun menajeri, Fernandes'in geleceği hakkında konuşurken Beşiktaş iddialarını doğruladı. Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, "Beşiktaş, Fernandes'i istiyor ancak Fernandes, Lokomotiv Moskova ile sözleşme uzatmak istiyor" ifadelerini kullandı.
(Fotomaç)
KARTAL'IN HEDEFİ HALİL İBRAHİM
Yurt dışındaki gurbetçi futbolcularu yakından takip eden Beşiktaş, uzun bir süre Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenmiş ancak genç yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe’ye kaptırmıştı.
Siyah-Beyazlılar’ın asıl hedefinin ise Hollanda’da Sparta Rotterdam forması giyen Halil İbrahim Dervişoğlu’nun olduğu iddia edildi.
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de radarında olan 18 yaşındaki golcü için Kara Kartal elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.
Genç oyuncu, geçen sezon Rotterdam’ın genç takımında 26 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
(Fanatik)
SERGIO OLIVEIRA TRANSFERİNE ŞENOL GÜNEŞ ENGELİ
Menajerler tarafından Kara Kartal’a önerilen Sergio Oliveira transferine Şenol Güneş engeli... Portekizli oyuncunun geçen sezon oynadığı maçları izleyen tecrübeli teknik adam, yönetime olumsuz rapor verdi.
26 yaşındaki futbolcunun, Talisca gibi skorer olamayacağını düşünen Güneş, Oliveira’yı listenin son sırasına yazdı.
Başarılı hoca, önceliğini Ndiaye ve Bernard olarak belirledi. Oliveira, geçen sezon çıktığı 27 maçta 4 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.
(Fanatik)
ÇİN KAPISI KAPANDI
Beşiktaş’ta Dusko Tosic’in ardından Portekizli yıldız Ricardo Quaresma’nın da Çin’e gideceği konuşulurken, Siyah- Beyazlı taraftarları sevindirecek haber geldi.
Uzak Doğu ülkesinde transfer sezonun sona ermesiyle birlikte 33 yaşındaki futbolcunun gidebileceği Arap ülkeleri kaldı. Öte yandan Çin’den gelen teklifleri reddeden Pepe için de Uzak Doğu iddiaları bu şekilde son bulmuş oldu.
(Fanatik)
UTKU'YA GAZİŞEHİR TALİP
Siyah-Beyazlılar'ın 2 sezon önce Beylerbeyi'nden transfer ettiği Utku Yuvakuran'a TFF 1. Lig ekibi Gazişehir talip oldu. 20 yaşındaki file bekçisini bir sezonluğuna kiralamak isteyen Kırmızı-Siyahlılar, teklifini Beşiktaş'a iletti.
Fabri ve Tolga Zengin'in ardından 3. kaleci konumunda bulunan genç eldiven için Beşiktaş yönetiminin vereceği karar merak konusu.
(Fanatik)
VARSA YOKSA NDIAYE
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, en kısa zamanda Anderson Talisca’nın boşluğunu doldurmak istiyor. Bu doğrultuda ilk olarak Shakhtar Donetsk’ten ayrılan Bernard ile görüşen Siyah-Beyazlılar, Brezilyalı yıldızın bitmeyen talepleri sonrasında rotayı tamamen Badou Ndiaye’ye çevirdi.
Senegalli yıldızı kiralamak isteyen Kara Kartal, geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi Stoke City ile ilk görüşmesini gerçekleştirmiş, ilk teklifini iletmişti. Ancak İngiliz ekibi, başta Galatasaray olmak üzere Ndiaye’e Premier Lig’den de iki teklifin olması sebebiyle görüşmeleri biraz ağırdan alıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş ise hem 8 numara hem de 10 numara bölgelerinde oynayabilen tecrübeli oyuncuyu ısrarla kadrosunda görmek istiyor. Bu nedenle Fikret Orman ve kurmayları, Ndiaye’nin transferi için yoğun mesai harcıyor. Kara Kartal, Türkiye’ye geri dönmek isteyen tecrübeli oyuncuyla yıllık 2.7 milyon Euro’ya (15 milyon TL) el sıkışırken, artık Stoke’un vereceği karar bekleniyor.
Kariyerine İngiltere Championship’te devam etmek istemeyen Ndiaye takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu nedenle tüm teklifleri değerlendirmeye alan Senegalli yıldız, Türkiye’ye dönmeye de oldukça sıcak bakıyor. Ancak 27 yaşındaki futbolcuya İngiltere’den de iki kulübün Ndiaye’ye teklifte bulunduğu öğrenildi.
(Fanatik)
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