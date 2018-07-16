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VİDA SATILACAK, AYNI TAKIMDAN 2 İSİM TRANSFER EDİLECEK



Hem 10 numara hem de santrfor arayan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman bir kez daha Atina yolcusu... Fikret Orman’ın Şenol Güneş’in gözdesi Fortounis ve İranlı forvet Ansarifard için dostu olan Başkan Marinakis’le son bir kez daha pazarlık yapacağı bildirildi.



