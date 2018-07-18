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Jack Wilshere ve Felipe Anderson başta olmak üzere transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz ekibi, Vida için daha önce Beşiktaş’a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi son olarak 22 milyon euroya yükseltti. Bu teklifiyle Everton ve Liverpool’u geride bırakan West Ham United, siyah-beyazlılardan kısa süre içinde karar vermesini istedi. Liverpool ile 21 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş’ın, West Ham United’ın paranın büyük bölümünü peşin ödeyecek olması nedeniyle bu kulübe daha sıcak baktığı belirlendi.