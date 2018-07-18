VİDA İÇİN 22 MİLYON EURO
Premier Lig ekibi, Dünya Kupası'nda final oynayan Hırvat futbolcu için Beşiktaş'a 22 milyon euro teklif etti. Transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz kulübü, Domagoj Vida için daha önce siyah-beyazlılara yaptığı 18 milyon euroluk teklifi artırarak, Everton ve Liverpool’un önüne geçti. West Ham’ın 22 milyon euronun büyük bölümünü peşin ödemeye hazır olması nedeniyle Kartal’ın teklife çok sıcak baktığı belirlendi.
Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan Milli Takımı’nın forması altında sergilediği başarılı performansla Beşiktaş’ın gururu olan Domagoj Vida için İngiliz kulüpleri kesenin ağzını açtı. Everton ve Liverpool’un ardından 29 yaşındaki stopere talip olan West Ham United’ın, Beşiktaş’a geri çevrilmesi zor bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
Jack Wilshere ve Felipe Anderson başta olmak üzere transferde bombaları üst üste patlatan İngiliz ekibi, Vida için daha önce Beşiktaş’a yaptığı 18 milyon euroluk teklifi son olarak 22 milyon euroya yükseltti. Bu teklifiyle Everton ve Liverpool’u geride bırakan West Ham United, siyah-beyazlılardan kısa süre içinde karar vermesini istedi. Liverpool ile 21 milyon euroluk bir bonservis bedeli üzerinden pazarlık yapan Beşiktaş’ın, West Ham United’ın paranın büyük bölümünü peşin ödeyecek olması nedeniyle bu kulübe daha sıcak baktığı belirlendi.
Gönderdiği oyunculardan gelecek parayla ilk etapta personel ve futbolcuların maaşlarını ödemenin yanı sıra transfer yapmayı da planlayan siyah-beyazlı kulüp, Vida’nın satışından elde edilecek gelirle Teknik Direktör Şenol Güneş’in tüm taleplerini karşılamaya çalışacak. Beşiktaş kısa süre içinde sağ bek, 10 numara ve golcü transferlerini bitirecek.
Bu arada bugün Beşiktaş kampına gelmesi beklenen Başkan Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner, Şenol Güneş ile buluşacak. Başkan Orman ve Güner zirvede başta Vida’nın olası satışı olmak üzere transferdeki gelişmelerle ilgili Güneş’le görüş alış verişinde bulunacak.
Beşiktaş’ın geçen sezon ara transferde Dinamo Kiev’den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Domagoj Vida, Dünya Kupası’ndaki başarılı performansıyla değerini katladı. Hırvatistan formasıyla 6 maçta ilk 11’de sahaya çıkan ve 1 gole imza atan 29 yaşındaki oyuncu transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı. İngiliz kulüplerini peşine takan Vida’nın Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. (Milliyet)
ZULJ'E 4 MİLYONLUK TEKLİF
Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara transferi için çalışan Beşiktaş'ta Peter Zulj ön plana çıkmış durumda... Avusturya basını, Sturm Graz formasını giyen 25 yaşındaki yıldız için Beşiktaş'ın 4 milyon Euro teklif ettiğini yazdı. Transferiyle ilgili açıklamalarda bulunan Zulj, "Menajerim bazı kulüplerle görüşme halinde. Transfer için bonservis ücreti belirleyici olacak. Hocamız Heiko Vogel ile de görüştüm. Kulübüm önümü kesmeyeceğini söyledi" ifadesini kullandı.
ROTA DEĞİŞTİ
Sezon bitiminde bir orta saha, bir forvet transferi yapmak isteyen Beşiktaş'ta stoperlerin satılması, mevcut santrforlara da alıcı çıkmaması nedeniyle transfer rotası değişti. Buna göre Kartal'ın transfer harekatı bu 5 muhtemel madde üzerinden yürüyecek...
1- Vida satılıp, Atiba sözleşme yenilerse kadroya 1 yeni stoper eklenecek ve bu isim maliyet açısından bedava ya da kiralık gelecek.
2- Vida satılır, Atiba sözleşme yenilemezse kesinlikle 2 yeni stoper alınacak ve biri üst düzey olacak.
3- Vida satılmazsa bedava olan bir stoper alınacak.
4- Mutlaka 10 numara alınacak.
5- Love ve Negredo ile ilgili satış yönünde bir gelişme olmadığı sürece forvet takviyesi rafa kalktı. (Fotomaç)
FERNANDES'E VETO
Manuel Fernandes'in menajeri Barbosa, "Beşiktaş'ın Fernandes'e ilgisi doğru. Ancak Fernandes kulübüyle sözleşmesini uzatmak istiyor" demişti. Bu sözler Beşiktaş'ın Fernandes tavrını netleştirdi. Yöneticiler, Portekizli için "Beşiktaş'ı ne kadar istediğini Fernandes göstersin" diyerek transferi rafa kaldırdılar. (Fotomaç)
JOAO MARİO ZORA GİRDİ
Kartal, İnter'in orta saha oyuncusu Joao Mario için kiralama teklifinde bulunmuştu. Ada'dan gelen haberler ise transferin zora girdiği şeklinde. İngiliz basınında çıkan haberlerde, Premier Lig'in yeni takımı Wolves'in, Portekizli 10 numara için 18 milyon euro'luk bir teklifte bulunduğunu ileri sürüldü ve İtalyanların da bu rakamı kabul edeceği kaydedildi. (Fotomaç)
MANDZUKİC'TE YENİ RAKİP VAR
Beşiktaş ile adı anılan Mario Mandzukic'te yeni rakipler ortaya çıktı. Ronaldo transferi sonrası Juventus'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hırvat forvet için Borussia Dortmund'un devreye girdiği kaydedildi. Alman basınında çıkan haberlerde "M.United ve Beşiktaş da onu istiyor" denildi. (Fotomaç)
KARA KARTAL'A PORTEKİZLİ KULE
İspanyol file bekçisi Fabricio'ya teklifler gelmesi üzerine harekete geçen siyah-beyazlıların, yeni bir 1 numara için arayışlarını hızlandırdığı ortaya çıktı. Portekiz basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Fabri'yi satması halinde Porto'nun 25 yaşında kalecisi Jose Sa ile temasa geçecek.
Haberde Jose Sa'nın sosyal medyadan Beşiktaş kulübünü takibe aldığı belirtilirken, bu gelişmenin Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon takımıyla 21 maçta boy gösteren Sa, Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Porto'yla 1-1 berabere kaldığı grup maçında da forma giymişti. (Fotomaç)
STUANI SÜRPRİZİ
Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine her gün yeni bir isim daha giriyor. Başkan Fikret Orman bir yandan, yöneticiler diğer yandan pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor. Origi ve Sturridge için Premier Lig'de transfer sezonunun kapanması beklenirken, diğer adaylar arasında adı öne çıkan Munas Dabbur içinde görüşmeler devam ediyor. Bu arada finali Başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir isim için görüşme yaptığı iddia edildi.
Başkan Orman'ın geçen sezon Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forvet Cristhian Stuani'nin menajeri Delgado ile bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi. Orman daha önce Britos ve Maxi Oliveira için birer görüşme yaptığı için tarzını bildiği menajerden, Girona ile temas kurmasını 'Beşiktaş adını vermeden' fiyat araştırması yapmasını istedi. Girona'nın 2.5 milyon euro'ya aldığı Stuani için isteyeceği rakam Kartal'ın rotasını değiştirebilir. (Fotomaç)
FABRI'YE YENİ TEKLİF
Beşiktaş'ın İspanyol kalecisi Fabri'ye Alman takımlarından Köln'ün de talip olduğu öğrenildi. Köln'ün tecrübeli file bekçisi için Siyah-Beyazlı yönetime bu hafta resmi teklif yapacağı öne sürüldü. (Fotomaç)
FABRI GİDİYOR, OSPINA GELİYOR
Kolombiya basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Arsenal’in Kolombiyalı kalecisi David Ospina ile ilgileniyor. Beşiktaş’ın Fabri için Fulham ile görüşmelerini sürdürdüğü ve onun yerini doldurmak için iyi bir kaleciye ihtiyacı olduğu ifade edildi. Haberde Emery’nin Arsenal menajeri olmasının ardından 3. kaleci olarak gösterilen 29 yaşındaki kalecinin takımdan ayrılabileceği yazıldı. Ospina için Beşiktaş’ın yanı sıra Napoli’nin de ilgisini olduğu belirtildi. Kolombiyalı file bekçinin, İngiliz deviyle 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
YÖNETİMİ ÇILDIRTAN 3'LÜ
Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in kadrosunda düşünmediği; Veli Kavlak, Aras Özbiliz ve Mustafa Pektemek'le yollarını ayırma kararı aldı. 3 oyuncuyla görüşüp gelecek sezonki maaşlarının yarısı karşılığında sözleşme fesh etmeyi öneren kulüp, olumsuz yanıt aldı.
Süper Lig’de üst üste elde edilen 2 lig şampiyonluğunun ardından büyük bir gelir elde eden Siyah- Beyazlılar, geçen dönem sıralamayı 4. olarak tamamlamaları sonrasında mali olarak küçülme kararı almıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in kadrosunda düşünmediği 3 isimle yollarını ayırmak için harekete geçti. Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle takımdan uzun süredir ayrı kalan Veli Kavlak (1.7 milyon Euro), fazla forma şansı bulamayan Mustafa Pektemek (1.7 milyon Euro) ile Şenol Güneş’le yıldızı barışmayan Aras Özbiliz’le (600 bin Euro) görüşen yönetim, 3 futbolcuya bir teklifte bulundu.
Kulübe yeni sezondaki maaş yükü 4 milyon Euro (22.3 milyon TL) olacak olan 3 futbolcuyla görüşen ve ücretlerinin yarısını ödeyip sözleşme fesh etmeyi öneren yönetim, istediğini alamadı. Bu formülle 22 milyon 300 bin TL’lik (4 milyon Euro) gideri, 11 milyon 150 bin TL’ye (2 milyon Euro) düşürmeyi planlayan Beşiktaş’a, 3 futbolcudan da olumsuz yanıt geldi. Bu gelişme sonrasında yönetimin yeni formül arayışına girdiği bildirildi. (Fanatik)
YAYA TOURE BOMBASI
Fildişi Sahilli süperstar için çalışma başlatan siyah-Beyazlılar, 8 yıllık Manchester city kariyeri sonrasında boşta bulunan tecrübeli futbolcuyu bedelsiz olarak takımına kazandırmak istiyor. Yönetim, başka kulüplerin de yarışta olması sebebiyle elini çabuk tutmaya çalışıyor.
Yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar’ın son olarak gündemine flaş bir ismi aldığı ortaya çıktı. Kara Kartal’ın, 8 yıllık Manchester City macerası sona eren ve boşta bulunan Yaya Toure’yi listesine eklediği bildirildi. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilmesinin ardından tecrübeli futbolcuya flaş bir yeşil ışık yakarak temaslara başlayan Kara Kartal, dünyaca ünlü bir markayı kadrosuna bedelsiz olarak katmayı planladığı ifade edildi.
Kariyerinde daha önce; Manchester City’ye ek olarak Barcelona ve Monaco gibi dev ekiplerde de forma giyen Toure; Şampiyonlar Ligi, İngiltere Premier Lig ve İspanya La Liga gibi dev organizasyonlarda şampiyonluk yaşamıştı. Manchester City’de görev yaptığı 8 sezonda 316 karşılaşmada forma giyen ve 83 gollük performans ortaya koyan Toure, orta sahanın ortasına ek olarak ön libero ve 10 numarada da görev yapabiliyor.
Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan menajeri Dmitry Selyuk, Toure’nin geleceğinin yakın dönem içerisinde kesinleşeceğini belirtti. Selyuk, “Teklifler var. Şu anda bu teklifleri değerlendiriyoruz. Türkiye, İspanya ve İtalya’dan öneriler var. Hepsiyle görüşme halindeyiz. Ancak acele etme taraftarı değiliz. 1 hafta içinde Yaya Toure’nin yeni kulübü belli olacaktır” diye konuştu. (Fanatik)
ERSAN GÜLÜM GELİYOR
Dusko Tosic’in Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou RF’e gönderilmesinin ardından Matej Mitrovic için de Club Brugge’le anlaşan Beşiktaş, stoper hattındaki boşluğu doldurmak için harekete geçti. Siyah- Beyazlılar’ın bu doğrultuda geçen sezon Avustralya Ligi ekibi Adelaide United’ta kiralık olarak forma giyen Hebei China Fortune’lu futbolcu Ersan Gülüm’ü radarına aldığı bildirildi. 31 yaşındaki futbolcunun, alacakları karşılığında kulübünden bonservisini alıp Kartal olması bekleniyor. (Fanatik)
YENİ HEDEF SADIK ÇİFTPINAR
Galatasaray alt yapısından yetişen ve bu sezonki performansıyla göz dolduran genç futbolcu için Beşiktaş devrede... Beşiktaş Yönetimi'nin Yeni Malatyasporlu Sadık için görüşme hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.Bu oyuncu için Yeni Malatyaspor'a para + 1 oyuncu önerileceği iddia edildi.Matej Mitrovic'i satan ve Domagoj Vida için teklifler alan Beşiktaş'ın Vida'nın da ayrılması ihtimaline karşılık Sadık'ın transferini gerçekleştirmek istediği belirtildi. (Takvim)
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