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Chadli ile de görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Hem oyuncu, hem de kulübüyle olan son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transferin de resmiyet kazanacağı ifade edildi. Nacer Chadli, son iki sezondur Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giyiyor. Mavi-beyazlı formayla 38 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, bu maçlarda 6 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Chadli'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)