OLCAY GERİ DÖNÜYOR
Siyah-Beyazlı formayı 2012-17 sezonları arasında sırtlayan Olcay Şahan, 2017 yılının ara transfer döneminde 200 bin Euro karşılığında Trabzonspor’un yolunu tutmuştu. Bordo-Mavililer’de 1,5 sezonda 50 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 13 asistlik performans sergileyen tecrübeli kanat oyuncusunun Beşiktaş’a geri dönüş yolunda olduğu ortaya çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Trabzonspor’la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli ismin, Beşiktaş Yönetimi’nden geri dönmek için talepte bulunduğu ve tarafların görüşmelere başladığı öğrenildi.
Trabzonspor’da yeni yönetimin mali olarak küçülmeye gitmesi sebebiyle maaşında indirim istenen oyuncular arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcunun, bu durumdan dolayı ayrılık kararı aldığı konuşuluyor.
Olcay’dan gelen bu isteğin ardından konuyu teknik direktör Şenol Güneş’e danışma kararı alan Beşiktaşlı idarecilerin, deneyimli hocayla yapılacak görüşmenin ardından başarılı futbolcuyla ilgili olarak kararı vereceği kaydedildi.
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Orkan Çınar’ın kiralanmasının planlanması sonrasında Beşiktaş’ta kanat bölgesinde; Jeremain Lens, Ricardo Quaresma, Ryan Babel ve Gökhan Töre kalıyor. Olcay’ın, kanat hattına ek olarak 10 numara bölgesinde de forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle transferin gerçekleşebileceği belirtildi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olcay Şahan’ın Trabzonspor’a transferinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada yıldız isme geri dönüş kapılarının her zaman açık olduğunu belirtmişti. Orman, “Olcay’ı gözümüzün nuru kadar severiz. Burası Olcay’ın evi, istediği zaman kapımız ona açık” ifadelerini kullanmıştı.
CHADLI OPSİYONLA GELİYOR
Transfer döneminin en dikkat çekici takımlarından olan Beşiktaş'ta hareketlilik sürüyor. Bu sezon ilk yabancı transferini Enzo Roco ile gerçekleştiren siyah-beyazlılar, ikinci yabancı transferini de gerçekleştirmeye çalışıyor.
Kartal'ın şimdiki hedefi Nacer Chadli... Beşiktaş, bir süredir kulübün radarında olan Belçikalı oyuncunun transferinde önemli mesafe kat etti. 28 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen siyah-beyazlıların West Bromwich ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Chadli ile de görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi. Hem oyuncu, hem de kulübüyle olan son pürüzlerin giderilmesinin ardından bu transferin de resmiyet kazanacağı ifade edildi. Nacer Chadli, son iki sezondur Premier Lig ekiplerinden West Bromwich forması giyiyor. Mavi-beyazlı formayla 38 resmi maça çıkan Belçikalı yıldız, bu maçlarda 6 gol atarken, 5 de gol pası verdi. Chadli'nin güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fotomaç)
MIGNOLET İDDİASI
Yeni kaleci arayışında olan Beşiktaş için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Fabri'yi Fulham'a satan ve yeni kaleci arayışına giren Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Simon Mignolet ile temas halinde olduğu iddia edildi.
İngiliz Sky Sports'un iddiasına göre Beşiktaş, Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet ile görüşüyor. 70 milyon Euro'ya kaleyi Alisson ile güçlendiren Liverpool'da Mignolet iyice gözden düşmüştü. Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.
AZAD TOPTİK'E ONAY YOK
Beşiktaş'ın transfer gündeminde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına vardığı Stuttgart formasını giyen Azad Toptik'in transferi gerçekleşmedi. 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Stuttgart'a 14 Haziran'da fax gönderen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in transfere onay vermediği bildirildi..
VIDA YARIŞI SÜRÜYOR
Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Hırvatistan Milli Takımı’yla da Dünya Kupası’nda şov yapan Domagoj Vida, transfer döneminin gözdesi haline gelmişti. İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve Fransa Lig 1 ekiplerinin radarında bulunan 29 yaşındaki futbolcu için son olarak West Ham United ve Monaco’nun yarıştığı kaydedildi.
West Ham United’dan gelen 25 milyon Euro’luk teklifi geri çevirmesinin ardından Fransız temsilcisi Monaco’nun menacerler aracılığıyla yaptığı 30 milyon Euro’luk öneriyi değerlendirmeye alan yönetimin, West Ham’ın son teklifini bekleme kararı aldığı bildirildi.
Dünya Kupası’nın ardından teknik direktör Şenol Güneş’ten aldığı özel izin sebebiyle Hırvatistan’ın Osijek Kenti’nde tatilde bulunan başarılı stoperin, gelecek hafta İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Başkan Fikret Orman’ın, Vida ve menajeri Uğur Avadan’la gelen teklifleri değerlendirip sonrasında Hırvat futbolcunun geleceğini şekillendireceği belirtildi. (Fanatik)
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