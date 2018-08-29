Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (29 Ağustos 2018)
29.08.2018 - 12:00 | Güncelleme:
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri burada... Beşiktaş Divock Origi için Liverpool'la temasa geçiyor. Vagner Love, Bursaspor ile anlaşmak üzere... Siyah-Beyazlılar, Adem Ljajic konusunda ise mutlu sona yakın konumda.
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ORİGİ BOMBASI
Beşiktaş'ta transferin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik de arttı.. Fotomaç'ın haberine göre 10 numara transferi için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, daha önce de listesinde olan santrfor adaylarından Divock Origi için yeniden umutlandı.
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Öyle ki Beşiktaş'ın, Liverpool'dan Origi için son viraja girdiği iddia edildi. İngiliz ekibinin hocası Jürgen Klopp'un 1-0 kazanılan Brighton maçından sonra yaptığı açıklamalar Beşiktaşlı yöneticileri heyecanlandırdı.
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Kloop'un, "Origi çok iyi idman yapmasına rağmen kadroda yer alamadı. Bu onun için gerçekten zor. Zamanı geldiğinde kullanılacaktır" ifadeleri; tecrübeli hocanın Belçikalı santrforu gözden çıkardığı şeklinde yorumlandı.
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TalkSport'tan Dan Levene, "Bu açıklama bana Origi'nin gittiğini hissettirdi. Bence Klopp, Origi'yi taraftar baskısına alışsın diye Karius'un yanına İstanbul'a gönderecek" iddiasını ortaya attı.
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Bu arada Kicker son dönemde Origi'yi isteyen Dortmund'un Belçikalı oyuncudan vazgeçtiğini yazdı.
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23 yaşındaki Origi geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da geçirmişti. Yeşil-beyazlı formayla 36 maça çıkan golcü oyuncu, 7 gol ve 2 asistlik katkıda bulunmuştu.
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LJAJİC'TE İŞLEM TAMAM
10 numara transferi için çalışmalarını dört koldan sürdüren Beşiktaş, Adem Ljajic transferinde sona yaklaştı.
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Akşam'ın haberine göre Siyah-Beyazlılar, Sırp yıldızının kulübü Torino ile 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralama konusunda anlaşmaya vardı.
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Kartal'ın 1 sezonluk kiralama bedeli olarak Torino'ya 1 milyon Euro ödeyeceği bildirilirken cuma gününden önce imzaların atılması bekleniyor.
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VAGNER LOVE TİMSAH OLDU
Beşiktaş'ın elden çıkarmak istediği Vagner Love, Bursaspor'la anlaşmaya vardı.
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Fotomaç'ın haberine göre Göztepe ile yüksek maaşı nedeniyle anlaşamayan Brezilyalı forvet, bir başka Süper Lig ekibi Bursaspor ile el sıkıştı.
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Yeşil-Beyazlılar'ın tecrübeli oyuncu ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenilirken resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.
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Geçen sezon 3 milyon Euro bonservis bedeliyle gelen Love, Kartal'da beklentileri karşılayamamış ve 17 maçta 5 gol atarak hayal kırıklığı yaratmıştı.
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Love, 2016-2017 sezonunda Aytemiz Alanyaspor formasıyla gol krallığı yaşamıştı.
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PEKTEMEK GİDİYOR
Siyah-Beyazlılar'da kadroda düşünülmeyen Mustafa Pektemek'le yollar ayrılıyor.
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Takvim'in haberine göre tecrübeli futbolcuyla sözleşmeyi karşılıklı feshetmek isteyen Beşiktaş, tecrübeli oyuncuya gereken kolaylığı gösterecek.
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Pektemek'in Göztepe ile dirsek temasında bulunduğu öğrenilirken cumaya kadar transferin netleşmesi bekleniyor.
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