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ORİGİ BOMBASI



Beşiktaş'ta transferin bitmesine sayılı günler kala hareketlilik de arttı.. Fotomaç'ın haberine göre 10 numara transferi için girişimlerini hızlandıran siyah-beyazlılar, daha önce de listesinde olan santrfor adaylarından Divock Origi için yeniden umutlandı.