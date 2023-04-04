Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında tarihi zafer alırken gözler iç transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar, derbinin yıldızları Cenk Tosun, Nathan Redmond ve Arthur Masuaku ile sözleşme için harekete geçti

ABONE OL
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-2'lik skorla mağlup etti.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına rağmen tarihi bir zafer elde ederken camiada da büyük sevinç yaşandı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Dev maçın ardından Beşiktaş'ta yeni sezon sözleşmeleri için de hareketlilik başladı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Beşiktaş yönetimi, derbinin başkahramanı Nathan Redmond, Cenk Tosun ve Arthur Masuaku ile yeni sözleşme görüşmelerine başlıyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    CENK OPSİYONU TAMAMLADI AMA...

    Fenerbahçe karşısında kariyerinin ilk gollerini atarak tarihi geri dönüşü başlatan Cenk Tosun, mevcut sözleşmesindeki uzatma opsiyonunun devreye girmesi için gereken 15 gollük katkıyı sağlamış oldu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Opsiyon devreye girse de milli yıldızla Beşiktaş yönetimi, farklı bir sözleşme için masaya oturacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Cenk ile anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması gerekiyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    REDMOND'I BIRAKMAK YOK!

    Derbide ikinci yarıda oyuna giren ve 1 gol, 3 asistlik performansıyla zaferi getiren Nathan Redmond için de temaslar başlıyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Premier Lig ekibi Southampton'dan kiralanan Redmond'ın sezon sonunda İngiliz ekibiyle sözleşmesi sona erecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Ada'dan da talipleri olduğu konuşulan 29 yaşındaki futbolcunun menajeri ile masaya oturacak olan siyah-beyazlılar, 2 senelik kontrat önerecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Redmond, bu sezon çıktığı 22 resmi maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    MASUAKU İÇİN GERİ SAYIM

    Beşiktaş'ta performansa bağlı opsiyonu bulunan bir diğer isim ise Arthur Masuaku...
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    West Ham'dan kiralanan Demokratik Kongolu futbolcunun 25 maçta ilk 11'de başlayıp 45 dakika süre alması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Masuaku'nun bonservisi için anlaşmaya göre West Ham'a 2.2 milyon Euro bonservis ödenecek.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Oyuncuyla ise 1.3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku...

    Siyah-beyazlılar, 2.2 milyon Euro'luk opsiyonda indirim için West Ham'la görüşmelere devam ediyor.

     

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.