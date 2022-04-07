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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlılar, forvet için Trabzonspor'un eski golcüsünün peşine düşerken taraftarın rüyası olan Anderson Talisca'dan ise ayrılık için şoke eden bir açıklama geldi. İşte Beşiktaş'tan transfer haberleri

  • 01
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Valerien Ismael yönetimindeki ilk maçında Trabzonspor deplasmanında kazanamasa da etkili bir oyun ortaya koyan Beşiktaş'ta gelecek sezonun planlaması da başladı.
  • 02
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Kalan 7 maçlık süreçte takımın eksiklerini belirleyecek olan siyah-beyazlılarda ilk hedef Michy Batshuayi'nin yerine bir golcü takviyesi.
  • 03
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Belçikalı oyuncudan beklediği verimi alamayan Beşiktaş'ta yönetim tanıdık bir isim için harekete geçti.
  • 04
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Sportif direktör Ceyhun Kazancı, 2 sezon önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth'a Beşiktaş forması giydirmek istiyor.
  • 05
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bonservisi Leipzig’te bulunan Norveçli golcü, sezonu Real Sociedad’ta kiralık olarak geçirirken gözler İspanyol ekibine çevrilmiş durumda.
  • 06
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    İspanyol ekibinin 17 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ifade ediliyor. Leipzig de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'u kadrosunda tutmayı düşünmüyor.
  • 07
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Durumu yakından takip eden Beşiktaş yönetimi, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için fırsat kolluyor.
  • 08
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Leipzig bonservisi ile satmak istese de kiralama için tüm şartları zorlayacak olan siyah-beyazlılar, Norveçli yıldıza formayı giydirmenin peşinde.
  • 09
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    TALISCA'DAN ŞOK AYRILIK AÇIKLAMASI

    Beşiktaş taraftarının geri dönmesi için adeta nöbet tuttuğu Anderson Talisca'dan flaş bir ayrılık açıklaması geldi.
  • 10
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Brezilyalı yıldız, Al Nassr kulübünün sosyal medya hesabından ayrılacağı yönündeki haberlere yanıt verdi. 
  • 11
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Talisca, "Al Nassr'dan ayrılacağım yönündeki haberleri yalan. Al Nassr'da uzun yıllar kalmak istiyorum ve burada tarih yazmak istiyorum." dedi
  • 12
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Teixeira'nın ayrılması halinde Beşiktaş'ın teklif yapmayı düşündüğü konuşulan Talisca için Fenerbahçe iddiaları da ortaya atılmıştı.
  • 13
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    STOPERE TANIDIK İSİM

    Beşiktaş stoper bölgesi için tanıdık bir ismi gündemine aldı. 
  • 14
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, Göztepe'de forma giyen eski oyuncusu Atınç Nukan'ı kadrosuna dahil etmek istiyor.
  • 15
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Atınç'ın Göztepe ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
  • 16
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılı kulübe yapılacak teklif konusunda İzmir ekibinin ligde kalıp kalmayacağı belirleyici olacak.
  • 17
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bu sezon Göztepe formasıyla 22 resmi maçta görev yapan Atınç Nukan söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 3 kez havalandırdı ve 1 golün de pasını verdi.
  • 18
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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