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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda stoper konusunda sıcak gelişmeler yaşanırken forvet takviyesi ve oyuncu satışı konusunda ise bekeyiş devam ediyor

  • 01
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Yeni sezonda kadrosunu büyük ölçüde yenileyecek olan Beşiktaş'ta temaslar devam ediyor.
  • 02
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Tecrübeli stoperi Domagoj Vida ile sözleşme uzatma görüşmelerinde uzlaşma sağlayamayan siyah-beyazlılar yeni isimleri gündemine almıştı.
  • 03
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Uzun süredir Konyaspor'un milli oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'nın peşinde olan siyah-beyazlılar, oyuncudan olumlu geri dönüş alsa da bonservis engeline takılmış durumda. 
  • 04
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    27 yaşındaki stoper için ilk görüşmelerde 7 milyon Euro'dan kapıyı açan Konyaspor, son temaslarda 5 milyon Euro'ya kadar inse de aradaki uçurum devam ediyor.
  • 05
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    2 milyon Euro'luk önerisi reddedilen siyah-beyazlılar, bu transfer için bekleyişini sürdürürken alternatif isimler de masada olmaya devam ediyor.
  • 06
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    İtalya'da Verona forması giyen Koray Günter, bu isimlerin başında gelirken Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın da gündeme gelen isimlerden...
  • 07
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    SAISS'LE TEMAS

    Beşiktaş, savunma göbeğine yabancı takviye için ise son olarak Premier Lig'de Wolverhampton forması giyen Romain Saiss'i aldı.
  • 08
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Sözleşmesi bitecek olan Faslı oyuncunun menajeri ile masaya oturulurken görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.

     
  • 09
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    SÖRLOTH İÇİN BEKLEYİŞ

    Beşiktaş, forvet hattı için listesinde ilk sırada bulunan Alexander Sörloth ile görüşmelerini sürdürüyor.
  • 10
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bu transfer için Leipzig'e 6 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay, oyuncuya da 2.5 milyon Euro teklif eden siyah-beyazlılar olumlu yanıt alamamıştı.
  • 11
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş, Norveçli oyuncu için bekleyişini sürdürürken Fenerbahçe'nin de bu transfer için devrede olduğu bildirildi.
  • 12
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beşiktaş, hücum hattı için MLS'te New England Revolution forması giyen Adam Buksa'yı da listesinde tutmaya devam ediyor.
  • 13
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    RIDVAN İÇİN YENİ GÖRÜŞME

    Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın geleceğinin nasıl olacağı da belirsizliğini koruyor.
  • 14
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    İtalyan ekibi Torino, genç sol bek için 4 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus teklif etmişti.
  • 15
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlı yönetim teklifin biraz daha artması için bekleyişini sürdürürken önümüzdeki günlerde İtalyan ekibi ile bir görüşmenin daha yapılacağı ifade edildi.
  • 16
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen Rıdvan'ın kulübüne para kazandırarak gitmek istediği bilinirken önümüzdeki günlerde bu durumun netleşeceği bildirildi.

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