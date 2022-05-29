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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Beşiktaş, forvet transferi konusunda Bulgaristan'dan flaş bir hamle yaptı. 10 numara için Diego Valdes ismi gündeme gelirken Abdülkerim Bardakçı için bekleyiş sürüyor. İşte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri

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  • 01
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
  • 02
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, CSKA Sofia'nın Ekvadorlu forveti Jordy Caicedo ile anlaşmaya vardı.
  • 03
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme için el sıkışan Beşiktaş, Bulgar ekibi ile bonservis bedeli konusunda görüşmeye devam ediyor.
  • 04
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Ekvadorlu forvet yıllık 1 milyon Euro ücret vermeyi planlayan siyah-beyazlılar, CSKA Sofia ile de anlaşması halinde transferi resmen duyuracak.
  • 05
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    8 kez Ekvador Milli Takımı'nda görev yapan Caisedo, 1 gol attı.
  • 06
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Daha önce Ekvador ekipleri Universidad Catolica ve El Nacional ile Brezilya'dan Vitoria formaları giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2021 Şubat ayında CSKA Sofia'ya transfer oldu.
  • 07
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    10 NUMARAYA DIEGO VALDES!

    Meksika’da America forması giyen Diego Valdes’in Beşiktaş’ın radarında olduğu, Şili basını duyurmuştu.
  • 08
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Teknik direktör Valerien Ismael'in bu transfere onay verdiği ifade edilirken siyah-beyazlılar, bu transfer için masaya oturmaya hazırlanıyor.
  • 09
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Oyuncunun da gelen teklifleri değerlendirmek istediği ifade edilirken görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.
  • 10
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Bu sezon kulübüyle toplamda 37 karşılaşmada forma giyen Valdes, 13 gol atarken, 11 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt etki etti.
  • 11
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    ABDÜLKERİM BARDAKÇI İNADI

    Beşiktaş Abdülkerim Bardakçı için bekleyişini sürdürüyor.
  • 12
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Konyaspor'un 5 milyon Euro istediği başarılı stoper için, 2 milyon Euro'ya öneren siyah-beyazlılar indirim bekliyor.
  • 13
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Abdülkerim'in de Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenilirken siyah-beyazlılar, Konyaspor'a takas önerisi yaparak aradaki farkı kapatmayı hedefliyor.
  • 14
    Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

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