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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri!

Dünya Kupası arasına girilmesiyle Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı. Siyah-beyazlılar, savunma başta olmak üzere eksik bölgelere takviye için hedeflerini belirledi. işte Beşiktaş'tan son dakika gelişmeleri...

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  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Süper Lig'de Dünya Kupası arasına girilirken Beşiktaş da eksikleri gidermek için çalışmalara başladı. 
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, savunma başta olmak üzere ocak ayında kadroya takviye için harekete geçti.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalacak olan Rachid Ghezzal'in yerine gündeme gelen isim de ortaya çıktı.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Rumen basınında da yer alan haberlere göre Beşiktaş, İtalya Serie B'de Parma forması giyen Dennis Man'ın peşinde. 
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    24 yaşındaki futbolcu için önümüzdeki günlerde masaya oturulacağı ifade edildi.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Takımıyla 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Rumen futbolcu, FCSB'den Parma'ya transfer olmuştu.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    İki kanadın yanı sıra forvet bölgesinde de forma giyen Dennis Man, daha önce Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Bu sezon Parma'da 10 maçta 3 gol kaydeden Dennis Man, Romanya Milli Takımı'nda da Dünya Kupası Elemeleri'nde 2 gol kaydetti.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    FELIPE ISRARI SÜRÜYOR

    Beşiktaş, savunmaya takviye için ise tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid forması giyen Felipe'yi radarına aldı.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    33 yaşındaki oyuncu 4. sezonunu geçirdiği Atletico'da bu sezon formayı unutmuş durumda.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Sadece 3 maç çıkan Felipe'nin de bu nedenle takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade edildi. 

     
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Felipe için resmi temaslara başlaması bekleniyor.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    İspanyol basınında da ayrılmak istediği konuşulan Felipe, 2019'da Atletico'ya 20 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    SAĞ BEKE ONUR BULUT

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş, Rosier'in performansından memnun kalmazken sağ beke takviye için yerli bir ismi gündemine aldı.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Siyah-beyazlılar, Kayserispor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Onur Bulut'un peşinde. 
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    28 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un da devrede olduğu ifade edildi.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

    Kaysersispor'la iyi ilişkilere sahip olan Beşiktaş yönetiminin Onur için kısa süre için resmen kapıyı çalıp pazarlıklara başlaması bekleniyor.
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri
  • Beşiktaş transferde atağa kalkıyor: Dennis Man, Felipe ve Onur Bulut... - Son dakika Beşiktaş haberleri

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