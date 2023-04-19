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Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

Trabzonspor beraberliği ile zirveden iyice uzaklaşan Beşiktaş'ta gözler artık yeni sezona çevrildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in detaylı raporu bekleniyor

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Trabzonspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, ligdeki 5 maçlık galibiyet serisine de nokta koydu.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılarda kötü oyun dikkat çekerken sonradan oyuna girenler de katkı sağlamadı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Şenol Güneş tarafından uzun bir aradan sonra kadroya alınan Kevin N'Koudou, fırsatı iyi değerlendiremedi.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Sözleşmesinde son sezonunda bulunan N'Koudou ile yollar ayrılacak. Yıldız ismin kalan haftalarda forma giymesi beklenmiyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    MULEKA YOLCU

    Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3.3 milyon Euro bonservisle kadroya katılan Muleka da Trabzonspor maçındaki performansıyla hayal kırıklığı yarattı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Beklentileri bir türlü karşılayamayan 23 yaşındaki futbolcunun kiralanması ya da satılması gündemde. 
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    DELE ALLI GİTTİ, WELINTON DA GİDİYOR

    Beşiktaş'ın Everton büyk umutlarla kiraladığı Dele Alli geçtiğimiz günlerde olduğu ameliyatla sezonu kapatmıştı.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    İngiliz oyuncunun bonservisine yönelik bir girişim yapılmayacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan isimlerden birisi de Welinton...

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyla kontrat uzatmayacak.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    ATIBA İÇİN KULÜBE BEKLENTİSİ

    Beşiktaş'ın tecrübe abidesi Atiba Hutchinson'ın da sözleşmesi sezon sonunda noktalanacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Kanadalı futbolcu kariyerine devam etmek isterse yollar ayrılacak. Atiba eğer antrenörlük düşünürse kulübede yer alması teklif edilecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    3 İSİM İÇİN GÖRÜŞME

    Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun bonservisi West Ham'dan alınırken takımda kalması istenen 3 isim için de girişimler başlayacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Gaziantep'ten kiralanan Maxim'in bonservisinin alınması için pazarlıklara başlanacak.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep, Rumen oyuncu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açmıştı.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Siyah-beyazlılar bu rakamın 2-2.5 bandına çekilmesini talep edecek.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Alanyaspor'dan kiralanan Tayfur Bingöl için de opsiyon için pazarlık yapılacak.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    Akdeniz ekibinden 1,5 milyon euroluk satın alma opsiyonunda indirim isteyecek olan siyah-beyazlılar anlaşma sağlanırsa Tayfur’un bonservisini de alacak.

     
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    REDMOND'LA MASAYA OTURULACAK

    Beşiktaş, son haftalardaki performansıyla alkış alan Redmond'ın da kontratını uzatmayı istiyor.
  • Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri

    29 yaşındaki futbolcu sezon sonunda serbest kalacak. Kartal İngiliz yıldıza 2+1 kontrat önermek istiyor.

     

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