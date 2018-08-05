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Güneş de, "Tolga daha önce bu takımın şampiyonluğunda büyük katkı yapmış bir oyuncu. Bazı talihsizlikler yaşadı ancak benim onun yeteneğinden kuşkum yok. Tolga ve genç kalecilerime güveniyorum" dedi. Yönetim de bunun üzerine kaleci konusunda acele etmeme kararı aldı. (Akşam)