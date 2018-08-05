Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (5 Ağustos 2018)
05.08.2018 - 16:17 | Güncelleme:
Beşiktaş'ta gündem transfer... Siyah-Beyazlılar, Talisca'nın yokluğunu Brezilyalı bir başka yıldızla dolduracak. Chadli transferinde sona gelindi. Negredo'ya iki talip var. Kartal'da gol kralı olan yıldız futbolcu dönüyor. Detaylar haberimizde
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yeni bir isimle doldurmak için harekete geçmişti.
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Bu doğrultuda; İngiliz ekibi West Bromwich’ten Nacer Chadli ve Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund’dan Shinji Kagawa için girişimlerini sürdüren Kara Kartal’ın son olarak gündemine yeni bir ismi aldığı ortaya çıktı.
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Beşiktaş Yönetimi’nin, İspanya La Liga temsilcisi Sevilla’nın Brezilyalı yıldızı Ganso’yu hedefleri arasına eklediği bildirildi. Kulübe menajerler aracılığıyla önerilen 28 yaşındaki futbolcu için menacerinden maliyet planlaması isteyen Beşiktaş Yönetimi’ne jet hızıyla yanıt geldi.
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İspanyol ekibinin kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcuyu bedelsiz kiralamaya sıcak baktığı belirtildi. Sevilla’nın yeni teknik direktörü Pablo Machin’in planlamasında yer almaması sebebiyle ilk etapta Ganso’yu satmayı planlayan La Liga temsilcisinin, beklenen seviyede teklif gelmemesi üzerine kiralamaya da yeşil ışık yaktığı öğrenildi. (Fanatik)
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NEGREDO'YA İKİ TALİP
Beşiktaş, Negredo'yu satmak için tüm hamleleri yaparken İspanyol golcüye ülkesinden 2 talip daha çıktı. Levante ve Real Sociedad'ın Negredo için Siyah-Beyazlı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
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Rayo Vallecano ile anlaşma sağlayamayan Negredo'nun Levante ve Real Sociedad'ın yapacağı teklifleri beklediği ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu oyuncuyu bonservisiyle satmayı planladığı ancak Negredo'nun yıllık ücretinin sorun yarattığı belirlendi. (Takvim)
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CHADLİ'DE SONA DOĞRU
Siyah-beyazlılar, Championship’e düşen İngiliz ekibiyle Nacer Chadli’nin 1 yıllığına kiralanması konusunda yürütülen görüşmelerde anlaşmaya çok yaklaştı. Tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılmak istemesi nedeniyle West Bromwich’in kısa süre içinde transfere onay vereceği aktarıldı.
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Çin’e giden Anderson Talisca’nın boşluğunu doldurmaya kararlı olan ve bu nedenle ofansif orta saha transferinde hareketli günler geçiren Beşiktaş, Nacer Chadli için artık geri sayıma geçti. Fas asıllı Belçikalı futbolcuyla daha önce maddi konularda el sıkışan siyah-beyazlı yönetim, Premier Lig’den Championship’e düşen West Bromwich Albion kulübüyle de 1 yıllık kiralama için anlaşmaya çok yaklaştı.
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İki kulübün çok kısa süre içinde Chadli transferini resmen açıklayabileceği vurgulandı. 29 yaşındaki Chadli’nin Beşiktaş’a gelmek istemesi nedeniyle tecrübeli oyuncunun kiralanması konusunda siyah-beyazlı kulübe kolaylık sağlaması beklenen West Bromwich, kararını bir kaç gün içerisinde bildirecek. (Milliyet)
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KRAL DÖNÜYOR!
Beşiktaş'ta transfer harekatı tam gaz sürüyor. Bir süredir fısıltı şeklinde dolaşan Mario Gomez söylentileri yeniden yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Siyah-beyazlılarda 2015-16'da şampiyonluk ve gol krallığı yaşayan Alman yıldızın menajeri aracılığı ile haber yolladığı öğrenildi.
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Başkan Fikret Orman'ın, Mario Gomez'in ayrılma şekli sebebiyle ilk başta bu teklife soğuk baktığı; ancak teknik direktör Güneş'in 'olabilir' yaklaşımının ardından Gomez'le yeni bir sayfa açılabileceği yönünde fikir belirtmeleri sonrası Orman'ın da konuyu değerlendirmeye aldığı belirtildi.
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Son dönemde dövizdeki artış nedeniyle mali anlamda dikkatli davranması gereken siyah-beyazlıların, Mario Gomez'e senelik 3 milyon euro garanti ücret ve performans bonusları içeren bir sözleşme önereceği kaydedildi.
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Beşiktaş formasıyla sezonu şampiyon tamamlayan siyah-beyazlı ekipte Gomez de attığı gollerle başarıda pay sahibi olmuştu. Ligde 26 gol atan Alman oyuncu, sezonu gol krallığıyla tamamlamıştı.
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KALE TOLGA'YA EMANET
Boyko fiyaskosu yaşayan Siyah-Beyazlılar, karanlığa taş atmak yerine eldeki kalecileri değerlendirip, ocak ayına kadar gitmek istiyor. İhtiyaç olursa takviye yapılacak.
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Beşiktaş’ta kaleci transferi tamamen askıya alındı. Ospina için Arsenal’in 5 milyon pound istemesinden sonra Teknik Direktör Şenol Güneş’le görüşen yönetim, yeni bir kaleci olmadan yola devam edip edemeyeceğini sordu.
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Güneş de, "Tolga daha önce bu takımın şampiyonluğunda büyük katkı yapmış bir oyuncu. Bazı talihsizlikler yaşadı ancak benim onun yeteneğinden kuşkum yok. Tolga ve genç kalecilerime güveniyorum" dedi. Yönetim de bunun üzerine kaleci konusunda acele etmeme kararı aldı. (Akşam)
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