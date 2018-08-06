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Vida için 3 Lig 1 ekibi; Paris Saint-Germain, Monaco ve Lyon’dan da menacerler aracılığıyla teklif alan yönetim, Vida’nın İngiltere’ye transferinin gerçekleşmemesi halinde rotayı zorunlu olarak Fransa’ya kıracak. Ancak Vida için menajerler aracılığıyla en yüksek öneriyi 28 milyon Euro’yla Arsenal’den alan yönetim, Fransız ekiplerinin daha düşük önerilerde bulunması sebebiyle önceliği İngiltere’ye vermiş durumda... (Fanatik)