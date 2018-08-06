Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (6 Ağustos 2018)
06.08.2018 - 10:46 | Güncelleme:
Beşiktaş'ta transferde önemli gelişeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Enes Ünal'ın kiralanması konusunda önemli aşama kaydetti. Vida'da kritik saatler. Ganso'ya onay çıktı. Detaylar haberimizde
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Beşiktaş, Enes Ünal’a çok yaklaştı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in daha önce alınmasını istediği Enes için fırsat doğdu. Enes Ünal’ın kulübü Villarreal, Milan’dan Carlos Bacca’nın tapusunu almak için görüşmelerini sürdürüyor.
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Bu transferin büyük olasılıkla olumlu sonuçlanması bekleniyor. İspanyol ekibi bu sezon forvete Toko Ekambi ile Gerard Moreno’yu transfer etti. Bacca’nın da gelişiyle şansı kalmayacak.
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Villareal, Enes Ünal’ı 2017 yazında 14 milyon Euro karşılığında M.City’den renklerine bağlamıştı. Levante’ye de kiralandı ancak kısa süre sonra geri döndü. Özellikle geçen sezon Atletico Madrid maçında sonradan girip goller attıktan sonra adeta kıymete bindi.
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21 yaşındaki golcüyü tamamen kaybetmek istemiyorlar. Beşiktaş gibi Avrupa’nın önemli bir kulübünde kendisine çok şey katabileceği düşünülüyor. Tüm şartlar şu anda Siyah-Beyazlı ekibin lehine... (Akşam)
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GANSO'YA YEŞİL IŞIK
Portekiz ekibi Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan Anderson Talisca’yla yollarını ayıran Beşiktaş, takıma yeni bir 10 numara kazandırmak için harekete geçmişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’a, son olarak İspanya La Liga ekibi Sevilla’nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Ganso önerilmişti.
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Takımın başına yeni getirilen teknik direktör Pablo Machin’in kadro alternatifleri arasında yer almayan Sambacı’yı ilk olarak bonservisiyle göndermeyi planlayan ancak beklediği teklifi alamaması sebebiyle 2.2 milyon Euro’luk maaşından kurtulmak sebebiyle kiralamaya da sıcak bakan La Liga ekibi, menajerine talimatı vermişti. Bu gelişmenin ardından bedelsiz olarak Beşiktaş’a önerilen deneyimli oyuncu için yönetimden karar çıktı.
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, bedelsiz kiralama önerisine sıcak baktığı belirtildi. Orman’ın, uzun süredir temaslara devam ettikleri Borussia Dortmund’lu Shinji Kagawa ve West Bromwich forması giyen Nacer Chadli konusunda geldikleri son noktayı değerlendirip sonrasında harekete geçecekleri kaydedildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar da Ganso’nun Instagram hesabına, “Come to Beşiktaş” mesajları yağdırmaya başladı. (Fanatik)
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VİDA'DA KADER HAFTASI
Transferi konusunda en ciddi talipleri; Arsenal ile West Ham United olan Vida için yönetim, perşembe gününe kadar bu konuyu kapatmayı planlıyor. İngiltere’de transfer döneminin perşembe günü bitecek olmasını göz önünde bulunduran Kartal, bu süre bitmeden Vida’yı rekor bedelle Ada’ya yollamanın hesaplarını yapıyor.
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Vida için 3 Lig 1 ekibi; Paris Saint-Germain, Monaco ve Lyon’dan da menacerler aracılığıyla teklif alan yönetim, Vida’nın İngiltere’ye transferinin gerçekleşmemesi halinde rotayı zorunlu olarak Fransa’ya kıracak. Ancak Vida için menajerler aracılığıyla en yüksek öneriyi 28 milyon Euro’yla Arsenal’den alan yönetim, Fransız ekiplerinin daha düşük önerilerde bulunması sebebiyle önceliği İngiltere’ye vermiş durumda... (Fanatik)
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ALİREZA HABER BEKLİYOR
İran Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası’nda Portekiz’le oynanan grup maçında Cristiano Ronaldo’nun penaltısını kurtarmasıyla akıllara kazınan Alireza Beiranvand, Beşiktaş’a önerildi.
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Ülkesinde Persepolis forması giyen 25 yaşındaki file bekçisiyle ilgili olarak kararı teknik direktör Şenol Güneş’in vereceği bildirildi. (Fanatik)
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ESKİ AŞKLAR ALEVLENDİ
Teknik direktör Şenol Güneş'in çok istediği golcü transferi için girişimler devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin Porto'dan bir sezon daha kiralamak için uğraştığı Aboubakar'da umutlu olması taraftarları heyecanlandırıyordu.
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Ancak önceki gün Mario Gomez'in siyah-beyazlı kulübe yapmış olduğu "Beni alın" çağrısı, planları değiştirdi. Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; siyah- beyazlı yönetimin aklında Mario Gomez ismi bu sezon yoktu. Ancak Alman golcüden böyle bir çağrı gelmesi, 32 yaşındaki santrforu yeniden listeye dâhil etti.
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Beşiktaş'a ilk geldiğinde Fiorentina'dan kiralanan ve şu anda Stutgartta olan Gomez için yine bonservis bedeli ödenmek istenmiyor. Başkan Fikret Orman, takımdan soğuk bir şekilde ayrıldığı için kızgın olduğu Gomez'e, "Beşiktaş'tan gidenler, her zaman pişman olmuştur. Bonservisini alıp gelirse olabilir" mesajını yöneticiler aracılığıyla bildirdi.
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Başkan Orman'ın Quaresma'nın ikinci gelişi öncesi, "Bir daha bu kapıdan içeri giremez" açıklaması olmuştu ancak oyuncunun yaptığı fedakârlık sonucu siyah-beyazlılara imza atmıştı.
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