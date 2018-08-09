Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (9 Ağustos 2018)
09.08.2018 - 12:27 | Güncelleme:
Beşiktaş'ta Vida konusunda beklenti hakim. Transfer dönemi saatler sonra kapanacak olan Premier Lig'den haber bekleniyor. Negredo'da şok eden gelişme. Götze için taraftarlar devrede. Detaylar haberimizde
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Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde bedelsiz olarak katılan Domagoj Vida, yarım dönemde ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Dünya Kupası’nda da şov yapmıştı. Dev turnuvada Hırvatistan Milli Takımı’yla ikincilik yaşayan Vida, transfer döneminin gözdesi olmuştu. 29 yaşındaki futbolcu için; Arsenal ve West Ham United’ın ilgilendiği iddia edilmişti.
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Premier Lig’de bugün gece yarısında bitecek olan transfer dönemi öncesindeSiyah-Beyazlılar’da Vida konusunda büyük bir beklenti hakim...
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Deneyimli futbolcu için son olarak 25 milyon Euro’luk değer belirleyen Beşiktaş Yönetimi’nin, bu 2 kulübe ek olarak diğer Ada temsilcilerinden de öneri beklediği kaydedildi.
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Geçen hafta menajeri Uğur Avadan’la birlikte soluğu Asbaşkan Umut Güner’in yanında alan Vida, geleceğiyle ilgili olarak beklentilerini aktarmıştı. Başarılı futbolcu, “Beşiktaş’ta efsane olmak istiyorum” ifadelerini kullansa da kulübün çıkarları doğrultusunda iyi bir teklif halinde gidebileceğini belirtmişti.
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Bu gelişme sonrasında çalışmalarını sürdüren yönetim, bu akşama kadar Ada’dan gelecek resmi teklifi bekleyecek. Eğer İngiltere’den beklenen seviyede bir öneri gelmezse Beşiktaş Yönetimi, rotası Fransa Ligi’ne çevirecek. Monaco, Paris Saint-Germain ve Lyon’un radarında bulunan yıldız oyuncu için İngiltere defteri açılmadan kapanırsa yeni hedef burası olacak.
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Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda 10 numara ve forvet transferleri için de girişimlerde bulunan Siyah-Beyazlılar, bu 2 bölgeyi Domagoj Vida’nın satışından gelecek parayla yapmayı hedefliyor. Yönetim, Vida’yı bugün Ada’ya gönderirse daha önceden anlaşılan futbolcularla kadrosunu güçlendirecek. (Fanatik)
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MARİO GÖTZE ÇILGINLIĞI
Beşiktaş'ta Anderson Talisca'nın Çin ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye gitmesinin ardından siyah beyazlı ekip için 10 numara transferi için çalışmaları sürüyor. Daha önceki transfer sezonlarında 'Come to Beşiktaş' sloganıyla taraftarların yıldız futbolcuların Beşiktaş’a imza atmasına yardımcı oldukları biliniyor.
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Siyah beyazlı taraftarların son hedefi ise ofansif orta saha olarak görev yapan Alman futbolcu Mario Götze oldu. Yüzlerce Beşiktaşlı taraftar, Mario Götze’nin son paylaştığı fotoğrafa Come to Beşiktaş yazarak adeta mesaj yağmuruna tuttu. Diğer yandan taraftarlar yıldız ismin bu yorumlara ne tepki vereceği merak konusu olarak görülüyor.
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İLK HEDEF MİRİN
Siyah-Beyazlılar, takımdan ayrılması gündemde olan Domagoj Vida’nın yerini doldurmak için şimdiden çalışmalara başladı. Kara Kartal, bu doğrultuda Hollanda Ligi temsilcisi PSV’nin stoperi Nicolas Isimat-Mirin için harekete geçti.
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Hollanda basınında çıkan haberlere göre Beşiktaşlı yöneticilerin Fransız defans oyuncusunun menajeriyle temasa geçtiği kaydedildi. Kara Kartal’ın oyuncuyla yakından ilgilendiğini belirten gazeteler, teknik direktör Mark van Bommel’in kadroda düşünmediği oyuncunun Beşiktaş’a gitme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.
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2015 yazında Monaco’dan PSV’ye transfer olan 26 yaşındaki defans oyuncusunun kulübüyle 2020 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Görev verilmesi halinde sağ bekte de görev yapabilen 1,87 boyundaki stoperin piyasa değeri şu an için 4 milyon Euro olarak gösteriliyor. (Fanatik)
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OSPİNA'DA RAKİP NAPOLİ
İtalya ekiplerinden Napoli, Arsenal’in tecrübeli kalecisi David Ospina transferinde Beşiktaş’a rakip oldu. İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli, Fabri’yi satan Beşiktaş’ın da transfer listesinde yer alan ve Arsenal’den ayrılması gündemde olan Kolombiyalı kaleciyi transfer gündemine aldı.
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İtalyan ekibinin diğer bir alternatifinin Belçika ekibi Standart Liege’in Meksikalı file bekçisi Gullermo Ochoa olduğu ancak önceliklerinin Ospina olduğu yazıldı. (Akşam)
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TOLGAY'A İZİN YOK
Alvaro Negredo'nun gözden çıkarılmasının ardından forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara, Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Mario Gomez'in forma giydiği Stuttgart'tan ilginç bir takas teklifi geldi.
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Alman ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan'a talip olurken, karşılığında "Para + Mario Gomez'i verelim" teklifinde bulundu. Ancak siyah-beyazlı yetkililer bu teklife 'olumsuz' yanıt verirken, "Tolgay bizim için önemli bir oyuncu, onu satma niyetimiz yok" ifadelerini kullandılar.
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Bu arada teknik direktör Güneş'in de eski öğrencisine onay verdiği öğrenildi. Güneş'in "Gomez bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu. Karakteri sağlam ve iyi bir profesyonel. Transfer edilmesi halinde yine katkı sağlayacaktır" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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NEGREDO YÖNETİMİ KIZDIRDI
La Liga'ya yükselen Rayo Vallecano, ekibi ilk etapta Negredo'nun yıllık kazancının yaklaşık 5 milyon euro olduğunu öğrenince, "Biz o paraya La Liga'ya çıktık" diyerek geri adım attı.
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İspanyollar 1 milyon euro ödeyebileceğini belirtince; Beşiktaş yönetimi de Negredo'ya, "1 milyon euro da biz verelim, git" dedi. Negredo'nun "Peki almam gereken 2.3 milyon euro ne olacak?" sorusu yönetimi şok etti. (Fotomaç)
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