Beşiktaş, son dakika transferler haberleri!

Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Sturm Graz forması giyen Peter Zulj, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini de doğruladı... İngiltere’den Liverpool’un yanı sıra West Ham da Domagoj Vida'yı almak için 22 milyon Euro’ya kadar çıktı. Beşiktaş yönetimi 30 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon TL) bonservis konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor...Beşiktaş sözleşmesi 21 Mayıs 2019'da sona erecek Babel'e yeni bir teklif yaptı. 2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre 2.1 olan yıllık geliri 3 milyon Euro'ya yükseltilecek... Beşiktaş'a süpriz golcü. Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forvet Cristhian Stuani'ni için devrede... Portekizli kaleci Beşiktaşı'ı takibe aldı. Porto'nun 2. kaleci durumunda olan Sa sosyal medyadan beşiktaşı'ı takibe aldı... Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Belçikalı Chadli, "bu hafta transfer tekliflerine bakacağız"...