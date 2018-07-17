Beşiktaş, son dakika transferler haberleri!

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ PETER ZULJ TEKLİFİ DOĞRULADI!
Beşiktaş'ın ilgilendiği Peter Zulj, transferiyle ilgili soruya yanıt verirken Sturm Graz'dan ayrılabileceğini söyledi.
Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edilen Sturm Graz forması giyen Peter Zulj, Avusturya basınına açıklamalarda bulundu. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini de doğruladı.
Peter Zulj hakkında çıkan Beşiktaş iddialarının sorulması üzerine, ''Evet, menajerim birkaç kulüple görüşüyor. Transferimde belirleyici olan şey bonservis ücreti olacak. Biraz yüksek olabilir ama hocamızla (Heiko Vogel) görüştüm. Kulüp olarak önümü kesmeyeceklerini söylediler'' ifadelerini kullandı.
Bir süredir siyah-beyazlı takımın gündeminde olan Peter Zulj geçtiğimiz sezon Sturm Graz formasıyla çok başarılı işler çıkarmıştı. Avusturyalı orta saha oyuncusu geride kalan sezon Avusturya Bundesliga'da oynadığı 33 maçta 8 gol, 17 asistlik performans sergiledi.
Orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş Peter Zulj için Avusturya temsilcisi ile temaslarını sürdürüyor.(Sporx)
VIDA'YA 127 MİLYON TL!
İngiltere’den Liverpool’un yanı sıra West Ham da Domagoj Vida'yı almak için 22 milyon Euro’ya kadar çıktı. Beşiktaş yönetimi, pazarlıklar için uygun ortamı beklerken Hırvat stoperin bonservis bedelini belirledi.
Dünya Kupası'nın kazananı şüphesiz Beşiktaş oldu. Hırvatistan kupaya finalde veda etti ancak siyah-beyazlıların Hırvat stoperi Domagoj Vida performansıyla pek çok kulübü peşine takarken, yönetimin de yüzünü güldürdü. 29 yaşındaki savunmacı, şampiyonluğu kaçırdıkları turnuvada en iyi 11'e girmeyi başardı. İngiltere'den Liverpool, West Ham, Everton, İspanya'dan Atletico Madrid ve Sevilla, Vida konusunda Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmak için haber bekliyor.
Liverpool ve West Ham, Vida'yı renklerine katmak için 22 milyon Euro'yu (yaklaşık 127 milyon TL) gözden çıkarmış durumda. Everton 17 milyon Euro vermeye hazır. Dünya Kupası sırasında oyuncunun kafasının karışmaması için teklifleri Vida ile paylaşmayan yönetim, önce Hırvat yıldız ile görüşüp fikrini alacak ardından da Vida'yı isteyen kulüplerle masaya oturacak.
Beşiktaş yönetimi 30 milyon Euro (yaklaşık 170 milyon TL) bonservis konusunda ısrarcı bir tutum sergiliyor. O nedenle önce taliplerin nereye kadar çıkacağını görecek ardından da en kârlı şekilde bu işe noktayı koyacak.Domagoj Vida'nın talipleri arasında olan Rus ekibi Zenit'in ise 22 milyon Euro'yu gözden çıkarmasına rağmen bu transferden vazgeçtiği ortaya çıktı.
Hırvatistan'ın Rusya'yı kupa dışında bıraktığı maçtan sonra Vida'nın galibiyeti Ukrayna'ya hediye etmesi Zenitlileri kızdırdı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a önce 18 milyon Euro'luk teklif sunan Zenit, Başkan'ın, "25-30 milyon Euro arasında bir rakam düşündüklerini iletmesinden sonra rakamı 22 milyon Euro'ya çıkarmıştı. Vida'nın açıklaması bir anda her şeyi bitirdi. Rus kulübü daha önce her gün mesaj gönderdiği Vida için yaptığı görüşmeleri bir anda kesti. (Sabah)
İŞTE RAYAN BABEL'E SON TEKLİF!
Beşiktaş, sözleşmesi 21 Mayıs 2019'da sona erecek Babel'e yeni bir teklif yaptı.
Beşıktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel'in menajeri, Flamengo yöneticileriyle 2.6 milyon Euro'ya anlaştı ancak İstanbul'da masaya oturulduğunda menajer '4 milyon istiyoruz' dedi. Kısa bir şaşkınlık yaşayan Brezilya ekibi teklifini 3 milyon Euro'ya çıkardı, kabul görmeyince masadan kalktı.
Bu arada Beşiktaş sözleşmesi 21 Mayıs 2019'da sona erecek Babel'e yeni bir teklif yaptı. 2021'de tamamlanacak yeni sözleşmeye göre 2.1 olan yıllık geliri 3 milyon Euro'ya yükseltilecek. (Sabah)
BEŞİKTAŞ'A SÜPRİZ GOLCÜ! İLK GÖRÜŞME...
Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesine her gün yeni bir isim daha giriyor.
Başkan Fikret Orman bir yandan, yöneticiler diğer yandan pek çok isimle görüşmelerini sürdürüyor.
Origi ve Sturridge için Premier Lig'de transfer sezonunun kapanması beklenirken, diğer adaylar arasında adı öne çıkan Munas Dabbur içinde görüşmeler devam ediyor.
Başkan Orman'ın geçen sezon Girona formasıyla La Liga'da 33 maçta 21 gol atan Uruguaylı forvet Cristhian Stuani'nin menajeri Delgado ile bir araya geldiği ve fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Orman daha önce Britos ve Maxi Oliveira için birer görüşme yaptığı için tarzını bildiği menajerden, Girona ile temas kurmasını 'Beşiktaş adını vermeden' fiyat araştırması yapmasını istedi.
Girona'nın 2.5 milyon euro'ya aldığı Stuani için isteyeceği rakam Kartal'ın rotasını değiştirebilir.(Fotomaç)
PORTEKİZLİ KALECİ BEŞİKTAŞ'I TAKİBE ALDI!
Fabri'nin takımdan ayrılma ihtimaline karşılık kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.
Portekiz basınından A Bola'nın oyuncularıyla paylaştığı habere göre Siyah Beyazlılar, kale için sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Haberde Porto'nun ikinci kalecisi konumunda olan 25 yaşındaki Jose Sa'nın Beşiktaş'a gelmeye yakın olduğu öne sürüldü.
Gazete, Kara Kartal'ın genç eldivenle yakından ilgilendiğini duyururken Sa'nın hazırlık maçlarında az süre almasını da ayrılık sinyali olarak yorumlandı.
Öte yandan gazetenin yayımladığı bu haber üzerine Portekizli kaleciden de flaş bir hamle geldi.
Sa'nın resmi Instagram üzerinden Beşiktaş ve Ricardo Quaresma'yı takibe alması Siyah Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Takımıyla 2020 yazına dek sözleşmesi bulunan Sa'nın bu hamlesi, Kara Kartal'a göz kırptığı şeklinde yorumlandı.
Piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösterilen 1,92 boyundaki eldiven, Porto'da Iker Casillas'ın arkasında ikinci kaleci konumunda bulunuyor.
Geçtiğimiz sezon takımıyla 21 maçta boy gösteren Sa, Şampiyonlar Ligi'nde Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın Porto'yla 1-1 berabere kaldığı grup maçında da forma giymişti.
2016 Ocak ayında Maritimo'dan 1,2 milyon euro karşılığında Porto'nun B takımına transfer olan Sa, aynı yaz A takım kadrosuna alınmıştı. (Fanatik)
CHADLİ KONUŞTU: "BU HAFTA BAKACAĞIZ"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Belçikalı Chadli, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Belçikalı Nacer Chadli, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.
Geleceği ile ilgili kararını bu hafta vereceğini ifade eden Chadli, "Artık menajerimi aramanın zamanı geldi. Bu hafta menajerimle bir araya geleceğiz ve gelen teklifleri değerlendireceğiz, daha sonra ise kararımı vereceğim. İngiltere maçında bir sakatlık yaşadım ancak korkulan bir durumunun olduğunu sanmıyorum, bugün doktora kontrole gideceğim ve kontrollerimi yaptıracağım" dedi.
Beşiktaş'ın yanı sıra Lyon'un da transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Chadli için Lyon başkanı Aulas da konuştu.
Chadli'ye ihtiyaçlarının olmadığını ifade eden Aulas, "Chadli bizim takip ettiğimiz oyuncular arasındaydı ancak transferde tüm şartların oluşması gerekiyor, şu anda oluşan bir şart yok ve Lyon'un geçen sezonki orta sahası da çok iyi bir iş çıkarttı. Şu anda Chadli için aldığımız bir transfer kararı yok" şeklinde konuştu.(Sporx)
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