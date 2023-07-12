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        Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! Kartal'da sıcak saatler

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviyeleri yapmanın peşinde. Siyah-beyazlılar, stoper, orta saha ve hücum hattı için temaslarını sürdürürken son durum şöyle...

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 12.07.2023 - 17:09
        1

        Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını sürerken gündemdeki isimlerde son durum belli oldu...

        2

        AMARTEY

        Bonservisi elinde bulunan Ganalı stoperle görüşmeler son aşamada. Afrika Kupası konusu endişe yaratsa da farklı mevkilerde de oynayan 28 yaşındaki futbolcu, Lyanco'daki bonservis engeli nedeniyle şu anda stoper öne çıkan isim...

        3

        LYANCO

        Beşiktaş'ın çok istediği Brezilyalı oyuncu ile Southampton'la görüşmeler devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'a sıcak ancak İngiliz ekibi, 8 milyon Euro bonservis talep ediyor. Kartal'ın önerisi ise şimdilik 4 milyon Euro...

        4

        JEAN ONANA 

        Beşiktaş, Lens'ten ayrılmak isteyen oyuncuyla yapılan görüşmelerde mesafe kat etti. Ancak Fransız ekibine yapılan kiralama teklifi kabul görmedi. Oyuncuyu satmak isteyen Lens'e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak.

        5

        ZAYNUTDINOV

        Kazak oyuncu, yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli sayılacağı için çok isteniyor. Ancak kulübü CSKA Moskova kapıyı 6 milyon Euro'dan açtı. Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş'a sıcak baksa da yüksek bonservis için formül aranıyor.

        6

        DUSAN TADIC

        Durumu yakından takip ediliyor. Tecrübeli yıldızın Ajax'tan ayrılırsa siyah-beyazlılar teklifini yapacak. 1 yıllık sözleşmesi kalan Tadic, 5 sezondur Ajax forması giyen 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 241 maça çıktı. 105 kez fileleri sarsan Tadic, 112 kez de gol pası verdi.

        7

        OKEREKE

        İtalya'da Cremonese forması giyen 25 yaşındaki forvet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunuldu. Siyah-beyazlılar, Muleka için ise tekliflerin yükselmesini bekliyor.

        8

        HALİL DERVİŞOĞLU

        Kulübü Brentford ile anlaşılsa da oyuncu tarafı ile maaş görüşmeleri devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 700 bin Euro bandında bir ücret önerse de milli oyuncu 1 milyon Euro'da ısrarcı. Temaslar devam ediyor.

        9

        SAISS

        Ayrılma isteği devam ediyor. Ancak Beşiktaş yönetiminin beklediği rakamlar hala gelmedi. Saiss, 3-4 milyon Euro'luk bonservis geliri gelmeden bırakılmayacak.

        10

        REDMOND

        Beşiktaş'ın haber beklediği Redmond, hala kararını iletmedi. Siyah-beyazlılar, olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmayan İngiliz oyuncu için alternatiflerini de hazırlmaya başladı.

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