İtalya'da Cremonese forması giyen 25 yaşındaki forvet için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunuldu. Siyah-beyazlılar, Muleka için ise tekliflerin yükselmesini bekliyor.

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HALİL DERVİŞOĞLU

Kulübü Brentford ile anlaşılsa da oyuncu tarafı ile maaş görüşmeleri devam ediyor. Siyah-beyazlılar, 700 bin Euro bandında bir ücret önerse de milli oyuncu 1 milyon Euro'da ısrarcı. Temaslar devam ediyor.