Süper Lig'in açılış haftasında evinde Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar, Ospina ve Mignolet'den sonra yeni bir ismi daha gündemine aldı
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10 NUMARAYA SON ADAY BOUDEBOUZ
Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından 10 numara bölgesini yeni bir isimle güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın son olarak gündemine yeni bir oyuncuyu aldığı öğrenildi.
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Beşiktaş’ta 10 numara için gündeme gelen futbolcunun Real Betis’li Ryad Boudebouz olduğu bildirildi.
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Yeşil- Beyazlılar’ın geçtiğimiz yaz döneminde Fransa Lig 1 ekibi Montpellier’den 7 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği Cezayirli orta saha oyuncusu, La Liga’da geçen sezon 27 maça çıkıp 3 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.
(Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TA ROTA KARIUS
Fabri'yi 6 milyon euro karşılığında Fulham'a satan Beşiktaş'ta gündem uzun bir süredir kaleci transferiydi.
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Uzun bir süredir Arsenal'ın file bekçisi David Ospina'yı transfer edileceği konuşulan Siyah Beyazlılar'ın bu defa bambaşka bir isme yöneldiği ortaya çıktı.
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Liverpool'da üçüncü kaleci konumuna düşen Simon Mignolet'yle ilgilendiği iddia edilen Kara Kartal, bu defa da rotayı aynı takımdan bir başka file bekçisine kırdı.
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Ada basını, Siyah Beyazlı yönetimin Kırmızılar'ın bir diğer kalecisi Loris Karius için harekete geçtiğini yazdı.
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The Sun'ın okuyucularıyla paylaştığı habere göre Beşiktaş, 25 yaşındaki eldiveni kiralamak istiyor.
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Kara Kartal'ın Mignolet için hem Liverpool'un hem de oyuncunun istediği bedeli karşılayamadığını yazan gazete, Karius'un Beşiktaş için şu anda en güçlü olasılık olduğunu yazdı.
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Öte yandan Premier Lig devinin hocası Jurgen Klopp'un da Karius'un bir sezonluğuna başka bir takımda oynamasına sıcak baktığı öne sürüldü.
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İddiaya göre Alman teknik adam, geçtiğimiz yılki Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı goller sonrası eleştirilerin hedefindeki isim olan 1.90 boyundaki kalecinin kendisini toparlamasını istiyor.
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2016 yazında Mainz'dan transfer edilen Karius, iki sezondur Merseyside ekibinin kalesini koruyor.
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Piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen genç eldivenin kulübüyle 2021 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.
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Karius, Liverpool'un Real Madrid'e 3-1 yenildiği son Şampiyonlar Ligi finalinde yediği hatalı gollerle gündeme gelmişti.
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Maçın ardından bir süre kendine gelemeyen Alman kaleci, ölüm tehditleri aldığını söylemişti.
(Fanatik)
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NEGREDO, VALLECANO'YU TAKİBE ALDI
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Negredo'nun transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol golcü, instagram'dan Rayo Vallecano'yu takibe aldı. Daha önceden Vallecano ile yapılan transfer görüşmelerinin ardından Negredo'nun instagram hesabından Vallecano'yu takibe alması sosyal medyada da yankı uyandırdı.
(Fotomaç)
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OSPINA'DA SON DAKİKA
Beşiktaş'ta, Ospina konusunda sıcak saatler yaşıyor. Arsenal ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı için 2 milyon euro öneren siyahbeyazlılar olumsuz yanıt aldı. İngiliz ekibi, 29 yaşındaki kaleci için 5 milyon euro'da diretiyor.
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