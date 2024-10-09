Beşiktaş'tan Süper Lig ve Avrupa'da bambaşka performans!
Beşiktaş bu sezon Türkiye ve Avrupa'da adeta siyahla beyaz gibi... Trendyol Süper Lig'de 7 maçta 17 puan toplayan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Kartal, Avrupa'da ise 2 maçta 0 çekti.
Sezona teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, şu ana kadar ligde istediği sonuçları elde ederken, Avrupa'da ise umduğunu bulamadı.
Lige harika bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle 17 puan topladı.
Süper Lig'de namağlup 3 takımdan biri olan Kartal, Avrupa'da ise henüz puanla tanışamadı.
Avrupa Ligi'nde ilk olarak Ajax'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, ikinci maçında ise Eintracht Frankfurt'a İstanbul'da 3-1 yenildi.
Beşiktaş bu sonuçlarla beraber 36 takımlı lig etabının son sırasına demir attı.
LİGDE VE AVRUPA'DA ZORLU VİRAJA GİRİYOR
Beşiktaş milli ara sonrası Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Bu karşılaşmalar siyah-beyazlıların belki de bu sezonki kaderini belirleyecek.