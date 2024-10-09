Beşiktaş'tan Süper Lig ve Avrupa'da bambaşka performans!

LİGDE VE AVRUPA'DA ZORLU VİRAJA GİRİYOR

Beşiktaş milli ara sonrası Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Bu karşılaşmalar siyah-beyazlıların belki de bu sezonki kaderini belirleyecek.