Beşiktaş'tan TFF ile kritik zirve!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gündemdeki konuları konuşmak için bir araya gelecek.
Giriş: 13.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:38
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştirecek.
Başkan Arat, görüşme sonrasında açıklamalarda bulunacak.
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