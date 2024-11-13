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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan TFF ile kritik zirve! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan TFF ile kritik zirve!

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gündemdeki konuları konuşmak için bir araya gelecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:38
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        Beşiktaş'tan TFF ile kritik zirve!
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        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bugün saat 13.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştirecek.

        Başkan Arat, görüşme sonrasında açıklamalarda bulunacak.

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