Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan TFF'ye Halil Umut Meler başvurusu!
ABONE OL

Beşiktaş'tan TFF'ye VAR kayıtları ve Halil Umut Meler başvurusu!

Beşiktaş'tan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile ilgili yeni bir açıklama geldi

Beşiktaş'tan TFF'ye Halil Umut Meler başvurusu!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’na Yaptığımız Resmi Başvuru Hakkında

Kulübümüz, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakanın VAR kayıtları ile aynı müsabakaya manuel zeka aracılığıyla hakem ataması yapılmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu’na yapılan resmi başvuruda şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı’na

22.03.2023 tarihli kulüp açıklamamızda belirttiğimiz dün bir kez daha hatırlattığımız Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebimizin karşılık bulmaması ve oynanan son derbi maçındaki hakem performansı üzerine federasyonunuza yazılı başvuru yapılma gereği hasıl olmuştur.

Hakem Halil Umut Meler’in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş’ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir.

Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır.

Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık yarattığını düşünmekteyiz.

Camiamızda da; bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur.

Kamuoyunda oluşan bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir.

Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur?

Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz.

Saygılarımızla

Beşiktaş JK"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Burak Yılmaz gerçekleri: Veda etmişti!
FUTBOL Burak Yılmaz krizi çözüldü!
Fenerbahçe'de sıcak gelişme! Jorge Jesus'ta son durum: Kayserispor maçında... - Son Dakika Fenerbahçe Haberleri
FUTBOL Jesus'ta son durum: Kayseri maçında...
Milan ve Juventus'un Zaniolo savaşı! - Galatasaray Transfer Haberleri
FUTBOL İtalyan devlerinin Zaniolo savaşı!
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri! 3 imza geliyor: Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku... - BJK Haberleri
FUTBOL Beşiktaş'ta 3 imza geliyor!
Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! 2.2 puan ortalaması...
FUTBOL Güneş farkı!
Beşiktaş'ta Salih Uçan uçuşa geçti! Kariyer rekoruna ramak kaldı
FUTBOL Kariyer rekoruna koşuyor!
TFF'den Beşiktaş'a cevap! "İtiraz başvurusu yapılmamıştır"
FUTBOL TFF'den Beşiktaş'a cevap!
Arsenal, Sacha Boey'u statta izledi - Son Dakika Galatasaray Haberleri
FUTBOL Arsenal, Boey'u statta izledi
Ankaragücü-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL Trabzonspor'un kupa 11'i
Beşiktaş'ta Salih Uçan göz dolduruyor
FUTBOL Beşiktaş'ta Salih Uçan göz dolduruyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.