Beşiktaş'tan Tolgay Arslan açıklaması

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Genk maçında sakatlanan Tolgay Arslan’ın sağ kalça kasında mikroyırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün gece oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan futbolcumuz Tolgay Arslan’ın yapılan muayene ve çekilen MR sonucunda sağ kalça ’quadratus femoris’ kasında mikroyırtık ve kanama tespit edilmiştir." denildi.

28 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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