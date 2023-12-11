Beşiktaş'tan transfer yalanlaması!
Beşiktaş'tan transfer konusunda bir açıklama geldi.
Siyah-beyazlılar, Konyaspor'dan adı geçen Francisco Calvo haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün bazı oyuncularla transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır.
Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."