Galatasaray - Kasımpaşa maçında hakem Erkan Özdamar'ın konuk ekipten Varga'nın ceza alanında Kerem'in müdahalesi ile yerde kalmasına "devam" demesinin yankıları sürerken, bir tepki de Beşiktaş'ın önde gelen taraftar grubu çArşı'dan geldi. çArşı'nın paylaşımları şöyle:
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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