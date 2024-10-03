Beşiktaş taraftarı Lyon maçına gidemeyecek!
Fransız emniyeti, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye gitmesi yasaklandı. Beşiktaş Kulübü'nün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.
Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar verildi.
RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.
TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK
Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.
2017 YILINDA OLAY ÇIKMIŞTI
Beşiktaş'ın 2016-17 yıllarında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya geldiği maçta taraftar arasında olay çıkmış ve müsabakanın başlama süresi 45 dakika gecikmişti.
BEŞİKTAŞ İTİRAZ EDECEK!
Öte yandan Beşiktaş yönetiminin, UEFA'ya bu karar için itiraz edeceği öğrenildi.
Lyon Kulübü, 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi'nde oynanan maçtaki olayları gerekçe göstererek bu kararı aldırdı.
Beşiktaş ise başvurusunda o dönemki cezaların geridr kaldığını ve son Ajax deplasmanında olay yaşanmamasını örnek gösterecek.