Beşiktaş taraftarı Lyon maçına gidemeyecek!

Fransa'daki Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından çok yüksek riskli olarak sınıflandırılan Lyon - Beşiktaş maçı için karar verildi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Beşiktaş taraftarları, 24 Ekim'de deplasmanda Lyon'a karşı oynanacak olan maçta tribüne alınmayacak.

TARAFTARLAR ŞEHİR MERKEZİNDE OLAMAYACAK

Rhone ili valiliğince yayınlanan kararnamede siyah beyazlı taraftarların maç gününde Lyon şehir merkezinde, tren istasyonlarında, havalimanlarında, stadyum ve çevresinde bulunmalarının yasaklandığı ifade edildi.