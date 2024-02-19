Beşiktaş taraftarından Aboubakar ve Ghezzal'a büyük şok!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Aboubakar ve Ghezzal büyük şok yaşadı.

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren Aboubakar ve Ghezzal’ı, siyah-beyazlı taraftarlar ıslıklarla protesto etti.