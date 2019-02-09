Beşiktaş taraftarından Tolgay'a gönderme!

Beşiktaş, Bursaspor'u 2-0 yenerken Siyah-Beyazlı taraftarlar eski futbolcuları Tolgay Arslan'a göndermede bulundular.

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaptığı açıklamalarla gündem olan Tolgay, son olarak Kanarya'nın Youtube hesabından yayınlanan imza töreni konspetli videoda Hasan Ali Kaldırım'ın "Döneri çok seviyoruz. Tercihini merak ediyorum. Almanya'daki döner mi, Türkiye'deki döner mi?" sorusuna "Benim için fark etmiyor, döner, dürüm her türlü yerim" yanıtını vermişti.

Beşiktaşlı taraftarlar, bu sözlere gönderme yaparken "Tolgay Arslan dürümler nerede?" ve "Tolgay Arslan dürüm yesene" tezahüratlarında bulundular.

Tolgay, Beşiktaş'ın Sivasspor ile ilk yarıda oynadığı maçın devre arasında soyunma odasında dürüm yediği öne sürülen Tolgay'ın bu nedenle kadro dışı bırakıldığı iddia edilmişti.