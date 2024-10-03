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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, taraftarların Lyon deplasmanında yer alabilmesi için UEFA'ya başvurdu - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, taraftarların Lyon deplasmanında yer alabilmesi için UEFA'ya başvurdu

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 18:32 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:32
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        Beşiktaş, UEFA'ya taraftar başvurusu!
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        Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa ekibi Olimpik Lyon ile oynanacak maç için siyah-beyazlı taraftarlara getirilen deplasman yasağı kararına itirazda bulundu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımız ile Olimpik Lyon arasında 24 Ekim Perşembe günü OL Stadı'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak Lyon Valisi tarafından alınan karar doğrultusunda taraftarlarımızın stada ve Lyon kentine alınmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımızın statta yer alarak takımımıza destek olabilmeleri için Lyon Valiliği ve UEFA nezdinde girişimlere başlanmış olduğunu taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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