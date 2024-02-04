Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: Galibiyeti hak ettik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Fernando Santos, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, açıklamalarda bulundu.

"BENCE ADİL BİR SKORDU"

İki takımın da iyi mücadele ettiği bir mücadele olduğunu söyleyen Santos, “Nihayetinde bir derbi. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Stadyum atmosferi iyiydi. Taraftarla teşekkür ediyorum. Zaman zaman Trabzonspor’un üstün olduğunu söyleyebilirim, zaman zaman da biz. Biz daha dengeli olmalıyız. Üstün olan durumumuzu daha fazla sürdürmeliyiz. Son 3 maçta 7-8 gol fırsatı bulduk ama gol atamadık. Bugün daha az şans bulduk ve gol attık. Bence adil bir skordu. Takımızı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Trabzonspor’u da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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"AYAKLARIMIZ YERE BASMALI"

Fernando Santos, kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Ama ayaklarımız yer başmalı. Bu galibiyet her şeyin sonu ya da başlangıcı değil. Daha çok çalışarak devam etmemiz gerektiğini bilmeliyiz. Bugün bazı hatalar yaptık. Trabzonspor bizim basit hatalarımızdan gelen top kayıplardan gol fırsatları buldu. Daha çok çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

"MAÇA GÖRE STRATEJİ BELİRLEYEN BİR HOCAYIM"

Trabzonspor karşısında oyuncu tercihleri ve futbolcuların farklı mevkilerde yer almasıyla ilgili gelen bir soruyu Portekizli çalıştırıcı, “Düşündüğümüz strateji işe yaradı. Bazen her maça ayrı bakmak gerekiyor. Bu maç da böyle bir strateji belirledik. Semih’in topla gitme özeliği var. Cenk top tuttu, Milot da rakip arkasına koşular yaptı. Ghezzal ve Amartey de iyiydi. Fakat önümüzdeki maç nasıl olur bilmiyorum. Maça göre strateji belirleyen bir hocayım. Her aldığım kararda net bir durum var. Ben oyuncularıma güveniyorum ve bu güvenim devam edecek” şeklinde cevaplandırdı.

"BÜYÜK LİGLERDEKİ OYUNCULARIN TÜRKİYE'DE OYNAMALARI ZOR"

Süper Lig'in kaliteli bir lig olduğundan da bahseden Santos, şöyle devam etti:

“Çoğu takım da çok savaşıyor. Önceden çok fazla bilgim yoktu. Milli takım hocasıyken buradaki bazı oyuncular için maçları izliyordum. Diğer insanların düşündüğünden daha kaliteli bir lig bence. Maçlar yüksek tempoda, çok gitgelli oynanıyor. Takım boyları bazen çok uzun olabiliyor. Oyun içindeki gitgeller bunu oluşturuyor olabilir. Ama büyük liglerdeki oyuncuların Türkiye’de oynamaları zor. Bazı yerlerdeki oyun tempoları Türkiye liginden daha düşük.”