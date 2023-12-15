Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Lugano'yu 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Çalımbay, "Gönül isterdi ki buraya iddialı bir şekilde gelmiş olalım... İyi de maç oynadık. Düşüncelerimin başında gençlerin hepsini kullanmak vardı. Hepsini de kullandık. Beşiktaş'a çok şey katacak arkadaşlarımız var. Zamanla çok daha iyi olacaklar. Kazanılmış bir Avrupa maçı var. Yenerek elendik. Bizim için de bir mutluluk oluyor" dedi.

Genç oyuncuların performansını değerlendiren Çalımbay, "Gençlerin hepsi iyi. Altyapıyla birlikte çalışıyoruz. Sürekli bizlerle beraberlerdi. Böyle bir fırsat geldi. Bunların içinde yakında Beşiktaş'ta oynayacak oyuncular çıkacak bizim gibi" ifadesini kullandı.

Çalımbay, "Kalan iki maçımız var. İkisini de iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bizim için moral oldu bu. Bu kötü gidişi durduracağımıza inanıyorum. En az 3-4 transfer de yaptıktan sonra mutlaka daha iyi yere geleceğiz." diye konuştu.

Taraftara da mesaj gönderen siyah-beyazlı teknik adam, "Taraftarımız bizim birinci adamımız. Kimse bu kadar beklemiyordu. Beşiktaş'ın taraftarı bambaşka. Onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.