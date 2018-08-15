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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Felsefemiz kazanmak

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında yarın LASK Linz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı gerçekleştirdi. Güneş, "Felsefemiz kazanmak üzerine ama kazanmayı da güzel futbolla başarmak istiyoruz" dedi

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 19:59:42 | Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında yarın LASK Linz ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenledi.

 Başarılı teknik adamın açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde: "Buraya 1-0'lık bir skorla geldik. Sahamızda daha farklı kazanabilirdik. Yarın kazanmak için sahaya çıkacağız, ilk skordan bağımsız olarak. İzleyenlerin keyif alacağı ve kazanacağımız bir maç olur umarım. Felsefemiz kazanmak üzerine ama kazanmayı da güzel futbolla başarmak istiyoruz."

"İLERLEME KAYDETTİK"

"İyi bir hücum için topu kazanmak gerekiyor. Bu yıl bu konuda ilerleme kaydettik diye düşünüyorum. Geçişleri daha iyi yapıyoruz. Elimizdeki oyunculardan ayrım yapmadan en iyi şekilde yararlanmak istiyoruz. Herkes en iyisini yapmalı. En iyisini yaptığı sürece oynar, diğeri de onunla rekabet edecek. Mevkiler arasında yarış elbette olacak ama hepsine ihtiyacımız var. Başarılı sonuçlar almak önemli ama bunun sürdürülebilir olması daha önemli. Bunun için de çalışmak gerekiyor. Sezon planlamasında genelde 4-6 hafta aradan sonra takımın genel durumunu görürsünüz. Sezonu erken açma konusunda da rakiplere göre 1 hafta falan fark var."

"KATKI ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Bu yıl aramıza katılacak oyuncuların da katkısıyla daha iyi olacağımızı düşünüyoruz ama bunu zaman gösterecek. Sadece bizim iyi olmamız da yetmiyor, rakiplerin durumu da önemli. Sezon başında üç günde bir maç yapmak kolay değil. Belki bununla ilgili de sıkıntılarımız oldu. Yarınki maça göre, hafta sonunda da bazı değişiklikler yapabiliriz.

Larin zaman zaman iyi işler yaptı. Vagner Love çok çalışıyor ama üretkenlik olarak sıkıntısı oldu. Negredo sakatlık nedeniyle çalışamadı"

"ÖVGÜVENİMİZ YÜKSEK"

Ryan Babel ise şöyle konuştu: "Yarın bizi zor bir maç bekliyor. Özgüvenimiz yüksek. Kazanmak istiyoruz. Geliştireceğimiz birçok alan var. Larin potansiyeli çok  güçlü ve geçen seneden bu yana önemli bir yol katetti. Biz de elimizden geldiğince ona yardımcı olmak için uğraşıyoruz."

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