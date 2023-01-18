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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Kazanacağımız maç penaltılara kaldı"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından, kazanabilecekleri maçı penaltılarla kaybettiklerini söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş:
İHA

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Beşiktaş penaltı atışları sonucu 4-3 kaybetti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Buraya maçı kazanmak turu geçmek için geldik. Oyun akıcılığımız ve pozisyon zenginliğimiz yoktu. Rakibin savunma anlayışındaki savunma yaparak, kontraya çıkış düşüncesi ilk 10 dakikadan sonra zaman zaman etkili oldu. Rakibimiz uki pozisyon buldu, gol de buldu. Tabii bizim olumsuz top kayıplarımız çok oldu. İkinci yarı pozisyon olarak çok üstündük. Uzatmalarda da aynı şekilde, kazanabileceğimiz maç penaltılara kaldı. Penaltıda kaybettik. Ankaragücü takımına başarılar diliyorum. Kupada bir hedefimiz vardı ama onu da kaybettik. Bizim için şimdi ayakta durma zamanı“ ifadelerine yer verdi.

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