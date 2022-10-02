Özellikle maçın son bölümünde iyi oynadıklarını belirten Fransız teknik adam, "Zor bir maç oldu. İkinci yarı daha güçlü bir oyun oynadığımızı söylemem lazım. Son 15 dakika iyiydik. Bazen top girmiyor içeriye, bir noktada şansa ihtiyaç var. " dedi.

"GOL ATMAK HARİÇ HER ŞEYİ İYİ YAPTIK"

Ismael, sözlerinin devamında, "İstediğimiz her şeyi yaptık diyebilirim. Güçlü iki takımın maçıydı. Zaman zaman sabır göstermemiz gereken anlar oldu. Özellikle oyunun son bölümünde kontrol bizdeydi. Her şeyi iyi yaptık, gol atmak hariç. Tutku, istek, arzu noktasında da iyiydik." ifadelerini kullandı.

"N'KOUDOU OLSAYDI..."

Kevin N'Koudou'nun sakatlığı hakkında da konuşan Ismael; "N'Koudou bugün bizle olsaydı, tabii ki fark yaratırdı. Çünkü o öyle bir oyuncu. Umuyorum bir sonraki maçta bizimle birlikte olacaktır." açıklamasında bulundu.