Beşiktaş teknik heyetinde ayrılık Beşiktaş teknik heyetinde bir ayrılık daha yaşandı. Şenol Güneş'in yardımcı antrenörlerinden Eren Şafak, teknik ekibe veda etti.

Şenol Güneş’in ekibinde yardımcı antrenörlük yapan Bayram Bektaş’ın ardından diğer yardımcı antrenör Eren Şafak da siyah beyazlı takım ile yollarını ayırdı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor teknik direktörü oldu.

2015 yılından bu yana Şenol Güneş’in ekibinde yer alan Eren Şafak, A Milli Takım’da da Güneş yardımcı antrenörü olarak görev almıştı.