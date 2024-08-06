Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Beşiktaş TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Beşiktaş TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

        Beşiktaş TEM Otoyolu'nda 2 otomobil ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza yapan otomobildeki emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olması dikkat çekti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 04:30 Güncelleme: 06.08.2024 - 04:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, Beşiktaş, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Levent mevkisinde iki otomobil ve kamyonet bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

        POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

        Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza mahaline gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

        1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

        REKLAM

        İtfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 1'i ağır 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.

        EMNİYET KEMERİ DETAYI

        DHA'nın haberine göre; kaza yapan otomobillerden birinin emniyet kemerlerinin arkadan bağlı olması dikkat çekti. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kazaya karışan otomobiller ve kamyon çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra TEM Otoyolu'ndaki trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #beşiktaş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
        'İsrail bu gece saldırıya uğrayabilir'
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Ağustos ayı mevsim normallerine yakın seyredecek
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Türkiye soykırım davasına müdahil oluyor
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu!
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı