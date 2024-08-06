Beşiktaş TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, Beşiktaş, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Levent mevkisinde iki otomobil ve kamyonet bilinmeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza mahaline gelen polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI REKLAM İtfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. 1'i ağır 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı.