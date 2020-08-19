Beşiktaş tempo yükseltti

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabuk oyun tek pas çalışması ve 3’e 3 oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada değişmeli yapılan çift kale maçlar ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek olan siyah-beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, Cuma günü 11.00’de basına kapalı gerçekleştireceği çalışmayla başlayacak.

Öte yandan Başkan Ahmet Nur Çebi de tesislere gelerek antrenmanın bir bölümünü izledi.