Beşiktaş Tirana Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bilet fiyatları...
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan bu akşam kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak adını Konferans Ligi elemelerinde yer almaya hak kazanan Beşiktaş, sezonun ilk resmi maçında bu akşam Arnavutluk ekibi Tirana karşısında avantaj arıyor. İşte, merakla beklenen Beşiktaş Tirana mücadelesine dair bilgiler...
Beşiktaş Tirana karşılaşması için geri sayıma başlandı. 1 yıllık aranın ardından yeniden Avrupa'ya geri dönen Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılabilmek için ilk engel olan Tirana'yı bu akşam evinde konuk edecek. İşte, siyah beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş Tirana maçına dair ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ TİRANA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Tirana maçı 27 Temmuz Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.
Zorlu eşleşmenin rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ TİRANA MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Tirana maçının yayıncı kanalı S Sport Plus olarak açıklandı.
BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11
Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Aboubakar, Muleka.
BEŞİKTAŞ TIRANA MAÇI BİLET FİYATLARI
VIP 100: 7.500TL
VIP 101-126: 7.000TL
1. Kategori: 2.500TL
102-125 Blok: 1.750TL
2. Kategori: 1.600TL
3. Kategori: 1.250TL
4. Kategori: 850TL
415-416 Blok: 850TL
5. Kategori: 750TL
414-417 Blok: 750TL
6. Kategori: 650TL
413-418 Blok: 650TL
7. Kategori: 475TL
8. Kategori: 450TL