Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan kondisyon ve taktik ağırlıklı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı çalışma, yaklaşık 1 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.