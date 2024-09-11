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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş'ın milli takıma giden oyuncuları Milot Rashica, Mert Günok, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Arthur Masuaku, Trabzonspor maçı antrenmanına katılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 11.09.2024 - 12:04
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        Beşiktaş'ın millileri antrenmanda yok!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

        Antrenmana milli takım kamplarından dönen Milot Rashica, Mert Günok, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Arthur Masuaku katılmadı.

        Beşiktaş, Trabzonspor müsabakası hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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